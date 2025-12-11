Люди здивовані, виявивши, що акули можуть тихенько спати на морському дні: як це можливо (відео)

Відео, на якому кілька акул мирно сплять на морському дні, здивувало користувачів Мережі. Багато хто вважав, що це неможливо — існує думка, що акули помруть, якщо зупиняться.

У Мережі розмістили нове відео, на якому видно кілька акул, що мирно сплять на морському дні. Багато користувачів були здивовані, оскільки широко поширена думка про те, що акули не сплять, а деякі, такі як великі білі акули, і зовсім помруть, якщо зупиняться, пише Фокус.

Насправді за словами вчених, ситуація трохи складніша. Відео було знято біля узбережжя міста Пуебла в Мексиці, а на кадрах, імовірно, зображені акули-няньки (Ginglymostomatidae). Цей вид — один із небагатьох, які можуть "спати як зазвичай".

Відео дня

За словами дослідників, акули-няньки, як і інші придонні акули, можуть "спати" або відпочивати, нерухомо лежачи на дні, водночас продовжуючи дихати, прокачуючи воду через зябра за допомогою спеціальної мускулатури й бризкалець (отворів позаду очей), що дає їм змогу не задихнутися, на відміну від інших акул.

Акули-няньки також відомі своєю повільністю і широкою, плескатою головою, маленькими очима і характерними вусиками на нижній щелепі, що допомагають шукати їжу. Представники цього виду неагресивні, але вони можуть вкусити, якщо їх спровокувати.

Дослідники зазначають, що основною особливістю акул-няньок вважається розташування рота знизу і наявність бризкалець за очима, що дає змогу акулам дихати, лежачи нерухомо на морському дні. Забарвлення варіюється від жовто-коричневого до сіро-коричневого, а у молодняка є плями.

Акули-няньки можуть сягати в довжину від 0,75 до 4,3 метра, а їхня вага максимально може сягати близько 110 кілограмів. Представники цього виду, як правило, харчуються крабами, молюсками, восьминогами, морськими їжаками та дрібною рибою — для цього вони використовують всмоктувальний механізм рота.

