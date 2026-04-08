Тушу корови скинули у море і ненавмисно прикликали "сплячих монстрів": про них мало що відомо (відео)

Дослідники провели експеримент у Південно-Китайському морі, скинувши тушу корови на глибину 1629 метрів — на бенкет одразу ж з'явилися вісім несподіваних гостей.

Тихоокеанська спляча акула (Somniosus pacificus) — одна з найбільших хижих акул у світі, проте вона залишається маловивченою через свою невловиму поведінку у віддалених, глибоких видах. Тому вчені були вельми здивовані, коли скинули тушу корови в Південно-Китайське море і вісім із цих хижаків з'явилися "до столу", пише Фокус.

Спочатку вчені планували дослідити процеси, що відбуваються, коли туша кита падає на морське дно. Зазначимо, що ця подія відома як "падіння кита" і може підтримувати цілі спільноти глибоководних організмів протягом десятиліть, забезпечуючи концентроване джерело їжі в середовищі, яке в іншому бідне на поживні речовини.

Щоб змоделювати це, вчені скинули тушу корови на глибину 1629 метрів. Саме занурення також було знято на відео: кадри виявили появу несподіваних гостей в особі восьми тихоокеанських сплячих акул. До слова, це перша відома поява цього виду в цьому регіоні, що надало цікаву нову інформацію.

У результаті вченим вдалося отримати перші кадри хижацької та звичайної поведінки сплячих акул. Наприклад, дослідники виявили, що акули попереду поступалися своїми місцями для годування окремим акулам, які наближалися до туші ззаду в черзі.

За словами автора дослідження Хань Тянь з Університету Сунь Ятсена і Південно-Гуандунської лабораторії морських наук та інженерії в Китаї, така поведінка хижаків припускає, що пріоритет у годуванні визначається інтенсивністю індивідуальної конкуренції, навіть у глибоководних умовах, що відображає стратегію виживання, придатну для не поодинокого пошуку їжі серед тихоокеанських сплячих акул.

Команда також виявила, що акули завдовжки 2,7 метра агресивніше нападали на тушу корови, як порівняти з дрібнішими акулами, які, як правило, були обережнішими і демонстрували цілеспрямований круговий рух. Передбачається, що високо агресивна поведінка акул, що спостерігається на кадрах, передбачає, що в цьому регіоні, як і раніше, багато джерел їжі в глибоководних районах.

Вивчаючи відео, вчені також помітили втягування очей, які, ймовірно, є захисною адаптацією очей хижаків під час годування, оскільки в тихоокеанських сплячих акул немає "третьої повіки" або миготливої перетинки, що спостерігається в багатьох інших видів тварин, як-от кішки та рептилії.

Кадри також вказують на те, що деякі акули були заражені паразитами у вигляді копепод, проте ідентифікувати їх не вдалося. Сплячі акули споріднені з гренландськими акулами, і відомо, що в обох видів в очах є паразити. Серед інших організмів, помічених на відео, були риби-равлики і безліч видів глибоководних амфіпод.

Сплячі акули широко поширені і були виявлені у водах Північного Тихого океану від Японії до Аляски, на південь до Нижньої Каліфорнії та навіть Тонганської жолоби. Однак вважається, що вони віддають перевагу більш холодним водам. Вчені помітили хижаків поблизу Соломонових островів і Палау — вважається, що ця група являє собою найпівденнішу точку їхнього ареалу.

Під час написання використано матеріали Ocean-Land-Atmosphere Research, IFLScience.