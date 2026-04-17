VPN бесполезен в квантовом интернете: ваше местоположение всегда можно узнать

Благодаря квантовой запутанности можно проверить, является ли человек тем, за кого себя выдает.

Анонимность в интернете – это то, к чему стремятся некоторые люди. И часто это связано с тем, чтобы какая-то информация не попадала в ненужные руки. Виртуальные частные сети (VPN) позволяют людям обходить разные запреты на использование тех или иных ресурсов в интернете или же скрывать свое местоположение. В квантовом интернете, где информация проходит через квантовые компьютеры местоположение человека всегда можно подтвердить, пишет Фокус.

Особенность квантовых компьютеров и квантовой механики

Квантовые компьютеры — это устройства, которые в основном все еще находятся на ранней стадии развития. Они способны выполнять вычисления, практически невозможные даже на самых мощных суперкомпьютерах. В то время как обычные компьютеры используют двоичные биты информации, 1 и 0, квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты. Они существуют в виде 1, 0 и суперпозиции этих двух значений.

Суперпозиция — одно из фундаментальных свойств квантовой механики. Кубиты могут быть одновременно и 1, и 0. Обычный бит похож на выключатель, который либо включен, либо выключен. Кубиты могут быть одновременно и включенными, и выключенными.

Еще одним фундаментальным свойством квантовой механики является квантовая запутанность. Если две частицы квантово запутаны, они находятся в таком состоянии, что независимо от расстояния между ними, измерение свойства одной частицы повлияет на свойство другой. Квантовая запутанность неоднократно подтверждалась и физики доказали, что квантово запутанные частицы представляют собой единую систему, которую не следует рассматривать независимо.

Новый метод определения местоположения человека в интернете

Квантовая запутанность особенно важна в контексте идеи квантового интернета, поскольку она позволяет безопасно передавать информацию таким образом, который невозможно взломать с помощью обычной системы. Сегодня в интернете невозможно с уверенностью определить местонахождение другого человека. Новый квантовый метод, продемонстрированный физиками, позволяет убедиться, что человек находится в том месте, о котором говорит. Этот метод, называемый квантовой проверкой местоположения, основан на концепции квантовой запутанности.

В будущем этот метод может быть полезен для предотвращения некоторых типов фишинговых атак или для ограничения доступа пользователей к определенным ресурсам. Этот метод может стать частью будущего квантового интернета.

Квантовый метод определения местоположения: как это работает

Два человека, называемые верификаторами, хотят подтвердить, что третий человек, называемый доказывающим, находится в заданном месте. Верификаторы, находящиеся по разные стороны от предполагаемого местоположения доказывающего, отправляют доказывающему случайное число, которое доказывающий использует для определения своего следующего шага. Тем временем один из верификаторов создает пару запутанных фотонов, или частиц света. Верификатор удерживает один фотон, а другой отправляет доказывающему.

Доказывающий и верификатор одновременно измеряют свои фотоны. Случайные числа указывают доказывающему, какие параметры измерения использовать для определения свойств фотона. Доказывающий отправляет результат своего измерения обратно верификаторам.

Затем верификаторы сравнивают результат доказывающего с результатом измерения другого фотона. При многократном повторении измерения фотонов результаты должны быть тесно связаны. Если доказывающий отправил фотон из другого места, то результаты измерений не будут связаны. В этом случае верификаторы поймут, что человек находится не в том месте, о котором говорит.

Основа для методов защищенной связи

Во время экспериментов физики продемонстрировали этот метод определения местоположения с помощью измерений квантово запутанных фотонов. В основе метода лежит так называемый тест Белла. Это метод отправки и измерения квантовых частиц, который доказывает, что странности квантовой физики нельзя объяснить с помощью классической физики.

Поскольку эта технология связывает реальное физическое место с информацией, которой обмениваются стороны, она может стать основой для методов защищенной связи в будущем, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, физики проверили теорию Эйнштейна и обнаружили во Вселенной невидимый компонент.

Фокус также писал о том, что две сверхмассивные черные дыры скоро столкнутся: последствия будут ощущаться на Земле.

При написании материала использованы источники: arXiv, Science News, IFLScience.