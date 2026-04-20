Самый далекий зонд человечества: NASA отключило "Вояджер-1", но не полностью, что случилось

Космический аппарат “Вояджер-1” сейчас находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли и постепенно теряет энергию. NASA решило продлить работу уже межзвездного зонда с помощью отключения одного из его приборов.

Космический аппарат NASA "Вояджер-1" уже 49 лет находится в космосе. После исследования огромных планет, Юпитера и Сатурна, он отправился за пределы Солнечной системы. Ее он покинул в 2012 году и сейчас находится в межзвездном пространстве. Но зон испытывают острую нехватку энергии, а потому NASA решило отключить уже седьмой по счету научный прибор на борту "Вояджер-1", чтобы продлить его жизнь в глубоком космосе, пишет Фокус.

У самого далекого космического аппарата человечества, который находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли, заканчивается энергия. Ученые из NASA делают все возможное, чтобы продлить работу "Вояджер-1", который продолжает присылать ценные данные из межзвездного пространства.

Космический аппарат "Вояджер-1" использует для получения энергии радиоизотопный термоэлектрический генератор. Это устройство, которое преобразует тепло от распада плутония в электричество. У зонда NASA нет солнечных панелей и батарей, которые можно было бы заряжать. "Вояджер-1" сейчас теряет примерно 4 ватта энергии ежегодно, что вынуждает команду миссии экономить энергию. И для этого за последние годы уже были отключены 7 из 10 научных приборов космического аппарата. Теперь был отключен восьмой прибор. Он называется эксперимент по изучению низкоэнергетических заряженных частиц (LECP) и работал практически без перерыва с 1977 года.

Этот прибор измерял низкоэнергетические заряженные частицы, включая ионы, электроны и космические лучи, исходящие из Солнечной системы, а также из других частей нашей галактики Млечный Путь. Прибор предоставил важные данные о структуре межзвездной среды, и о том, что находится непосредственно за пределами гелиосферы. Это область влияния солнечного ветра и магнитных полей Солнца. Считается, что граница гелиосферы, гелиопауза, является границей Солнечной системы.

Ученым из NASA пришлось отключить прибор LECP из-за того, что в феврале этого года уровень энергии зонда "Вояджер-1" резко снизился. Инженеры миссии знали, что любое дальнейшее падение уровня энергии может активировать автоматическую систему защиты от сбоев в работе зонда. Космический аппарат перешел бы в режим самосохранения и вывести из этого состояния его было бы трудно. Существовала вероятность, что миссия могла бы закончится навсегда.

Зонд "Вояджер-1" продолжает свою миссию, которая как заявил ученые из NASA, благодаря отключению еще одного научного прибора продлиться как минимум на год дольше. Сейчас на борту первого межзвездного аппарата человечества работают два научных прибора: один регистрирует плазменные волны, а второй измеряет магнитные поля в межзвездном пространстве. Эти приборы передают данные на Землю, но сигнал от "Вояджер-1" летит к нашей планете почти 24 часа.

В NASA надеются сохранить работоспособность хотя бы одного прибора на борту "Вояджер-1" до 2030-х годов. Это позволит аппарату продолжать передавать данные из мест, где раньше не бывали никакие другие миссии человечества.

При написании материала использованы источники: NASA.