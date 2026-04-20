Найдена крупнейшая сокровищница Европы: концентрация лития в месторождении чрезвычайно высока

Новый анализ ученых показывает необычно высокую концентрацию лития в некоторых участках рассолов, обнаруженных в бассейне возрастом 300 миллионов лет.

Германия запустила новую исследовательскую инициативу, призванную оценить, можно ли извлечь литий, заключенный в древних соленых рассолах, обнаруженных на глубине почти 4200 метров. Исследователи полагают, что новое месторождение может стать крупнейшим источником лития в Европе, пишет Фокус.

Отметим, что новый анализ является частью проекта RoLiXX и сосредоточен на Северогерманском бассейне (NGB), крупнейшем бассейне Центрально-Европейской бассейновой системы (CEBS), который, как сообщается, обладает значительным потенциалом для добычи лития. Результаты анализа указывают на то, что в этом месторождении содержится приблизительно 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития, растворенного в глубоких горячих соленых пластовых водах, известных как рассол, в пермских песчаниках Ротлигенд, возраст которых составляет около 300 миллионов лет.

По словам представителя компании Neptune Energy Доминика Сойка, литий является чрезвычайно важным элементом для энергетического перехода. В рамках проекта RoLiXX учченые изучили ранее малоизученный потенциал глубоководных месторождений лития в районе Ротлигенд Северогерманского бассейна.

Известно, что Ротлигенд — пласт горных пород в Северогерманском бассейне, расположенный на глубине от 3 до 5 километров, за пределами немецких низких горных хребтов. По словам ученых, это место считается особенно перспективным с точки зрения глубоководных месторождений лития.

В новом исследовании ученые изучили потенциал месторождения — длительность проекта составит 3 года и исследователи будут использовать существующие глубокие скважины для систематического анализа и научной оценки ресурса. Данные свидетельствуют о том, что уровень лития в некоторых районах достаточно высок, чтобы указывать на наличие крупного неразработанного ресурса.

Отметим, что новый анализ ученых последовал за заявлением компании Neptune Energy в сентябре 2025 года о том, что Германия, вероятно, обладает одной из крупнейших в мире баз литиевых ресурсов. Это означает, что один из крупнейших в мире проектных запасов лития расположен в Северной Саксонии-Анхальт.

Однако извлечение лития из этих рассолов представляет собой огромные технические проблемы. Хотя рассолы содержат сложную смесь растворенных элементов, изменения давления и температуры во время извлечения могут привести к выпадению минералов в осадок.

Ученые отмечают, что эти отложения могут засорять оборудование, а также снижать эффективность насосных и технологических систем. Именно поэтому для решения этой проблемы команда стремится разработать методы извлечения, специально предназначенные для условий высокой солености.

Авторы также отмечают, что одна из ключевых целей заключается в обеспечении извлечения лития, минимизируя при этом образование твердых остатков, которые могут нарушить работу или даже привести к экологическим проблемам. Кроме того, ученые проводят детальные геологические и геохимические анализы, чтобы лучше понять, как литий хранится и перемещается под землей.

При написании использовались материалы RoLiXX, Neptune Energy, Interesting Engineering.