Знайдена найбільша скарбниця Європи: концентрація літію у родовищі надзвичайно висока

Новий аналіз учених показує незвично високу концентрацію літію у деяких ділянках розсолів, виявлених у басейні віком 300 мільйонів років.

Німеччина запустила нову дослідницьку ініціативу, покликану оцінити, чи можна витягти літій, ув'язнений у стародавніх солоних розсолах, виявлених на глибині майже 4200 метрів. Дослідники вважають, що нове родовище може стати найбільшим джерелом літію в Європі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що новий аналіз є частиною проєкту RoLiXX і зосереджений на Північнонімецькому басейні (NGB), найбільшому басейні Центрально-Європейської басейнової системи (CEBS), який, як повідомляється, має значний потенціал для видобутку літію. Результати аналізу вказують на те, що в цьому родовищі міститься приблизно 43 мільйони тонн еквівалента карбонату літію, розчиненого в глибоких гарячих солоних пластових водах, відомих як розсіл, у пермських пісковиках Ротлігенд, вік яких становить близько 300 мільйонів років.

Відео дня

За словами представника компанії Neptune Energy Домініка Сойка, літій є надзвичайно важливим елементом для енергетичного переходу. У рамках проєкту RoLiXX вчені вивчили раніше маловивчений потенціал глибоководних родовищ літію в районі Ротлігенд Північнонімецького басейну.

Відомо, що Ротлігенд — пласт гірських порід у Північнонімецькому басейні, розташований на глибині від 3 до 5 кілометрів, за межами німецьких низьких гірських хребтів. За словами вчених, це місце вважається особливо перспективним з точки зору глибоководних родовищ літію.

У новому дослідженні вчені вивчили потенціал родовища — тривалість проєкту становитиме 3 роки, і дослідники використовуватимуть наявні глибокі свердловини для систематичного аналізу та наукової оцінки ресурсу. Дані свідчать про те, що рівень літію в деяких районах досить високий, щоб вказувати на наявність великого нерозробленого ресурсу.

Зазначимо, що новий аналіз вчених послідував за заявою компанії Neptune Energy у вересні 2025 року про те, що Німеччина, ймовірно, володіє однією з найбільших у світі баз літієвих ресурсів. Це означає, що один із найбільших у світі проєктних запасів літію розташований у Північній Саксонії-Ангальт.

Однак вилучення літію з цих розсолів являє собою величезні технічні проблеми. Хоча розсоли містять складну суміш розчинених елементів, зміни тиску і температури під час вилучення можуть призвести до випадання мінералів в осад.

Вчені зазначають, що ці відкладення можуть засмічувати обладнання, а також знижувати ефективність насосних і технологічних систем. Саме тому для вирішення цієї проблеми команда прагне розробити методи вилучення, спеціально призначені для умов високої солоності.

Автори також зазначають, що одна з ключових цілей полягає в забезпеченні вилучення літію, мінімізуючи при цьому утворення твердих залишків, які можуть порушити роботу або навіть призвести до екологічних проблем. Крім того, вчені проводять детальні геологічні та геохімічні аналізи, щоб краще зрозуміти, як літій зберігається і переміщується під землею.

Під час написання використовувалися матеріали RoLiXX, Neptune Energy, Interesting Engineering.