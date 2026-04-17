"Золото дурнів" у рази цінніше, ніж вважалося: у піриті приховані справжні скарби

Нове відкриття показує, що літій насправді може ховатися в стародавніх гірських породах і промислових відходах — потенційно цієї енергії вистачить для майбутнього без нових шахт.

Літій — легкий метал, який широко використовується для виробництва літій-іонних батарей, телефонів і електромобілів. Він також має високу реакційну здатність — простими словами, метал може швидко вступати в хімічні реакції. Наприклад, при контакті чистого літію з водою він виділяє тепло і водень, який надзвичайно легко запалюється, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Утім, саме ця реакційна здатність робить літій таким корисним. У батареях метал легко переходить між різними хімічними станами, що дає йому змогу ефективно накопичувати та вивільняти енергію. За словами вчених, саме тому літій-іонні батареї відіграють центральну роль у сучасних технологіях, особливо під час переходу до чистішої енергії. Вони широко використовуються в електромобілях і необхідні для зберігання енергії, що виробляється поновлюваними джерелами, такими як сонячні батареї та вітряні турбіни.

Відео дня

У міру того, як світ переходить до електрифікації та поновлюваних джерел енергії, попит на літій різко зріс. Традиційно літій видобувається з таких джерел, як пегматити — грубозернисті магматичні породи, і вулканічні глини. Зазначимо, що ці родовища добре вивчені і широко використовуються в комерційних цілях. І все ж, видобуток літію залишається серйозною проблемою, для вирішення якої вчені шукають альтернативи традиційному видобутку.

Одна з альтернатив передбачає вилучення літію з матеріалів, що залишилися після минулої промислової діяльності — наприклад, відходів гірничих робіт або бурового шламу. Ці матеріали часто вважаються відходами, але вони все ще можуть містити цінні елементи, які в минулому не були економічно доцільними для вилучення.

У новому дослідженні команда з Університету Західної Вірджинії зосередилася на вивченні нетрадиційних джерел, здатних задовольнити зростаючий попит на літій. Аналіз учених зосереджений на осадових породах Аппалачського басейну на сході Сполучених Штатів — команда проаналізувала 15 зразків середньодевонських сланців, які утворилися приблизно 380 мільйонів років тому, коли регіон був покритий стародавніми морями.

Сланець — дрібнозерниста порода, яка часто містить органічні речовини, а також мінерали, такі як пірит. До речі, пірит часто називають "золотом дурнів" через його металевий блиск, але, по суті, пірит — мінерал сульфіду заліза, який часто зустрічається в осадових породах. Те, що виявили вчені, стало справжнім відкриттям: команда виявила значну кількість літію всередині піриту в сланці, "що є безпрецедентним".

Автори зазначають, що їхнє відкриття примітне, оскільки раніше проводилося мало досліджень, що пов'язують літій з багатими сіркою мінералами, такими як пірит. Результати аналізу показують, що багаті органічними речовинами сланці можуть містити літій способами, які раніше не були відомі. Якщо це так, то ці породи можуть являти собою новий тип літієвого ресурсу. Оскільки сланцеві формації широко поширені, це може мати важливі наслідки для майбутніх поставок.

Утім, дослідження все ще перебуває на ранній стадії, а результати отримано на основі обмеженого числа зразків, узятих із конкретного місця. Автори зазначають, що поки неясно, чи існують аналогічні закономірності в інших місцях.

Під час написання використовували матеріали European Geosciences Union, Science Daily.