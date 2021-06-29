У "золоті дурнів" учені знайшли вид справжнього золота

Мінерал пірит назвали "золотом дурнів" через його оманливу схожість з дорогоцінним металам. Але тепер у ньому знайшли справжнє золото.

За словами вчених, кристали піриту можуть містити невелику кількість справжнього золота, хоча його важко витягти. Золото, приховане в піриті, іноді називають "невидимим золотом", тому що його не видно під мікроскопом. Для цього потрібні складні наукові прилади, повідомляє Sciencealert.

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Термін "золото дурнів" часто використовувався під час золотої лихоманки в Каліфорнії в 1840-х роках, тому що недосвідчені старателі заявляли про відкриття родовищ золота, але насправді це був пірит, що складається з дисульфіду заліза (FeS₂).

Тільки в 1980-х роках вчені зʼясували, що золото в піриті може бути в різних формах — або у вигляді частинок золота, або у вигляді сплаву, в якому пірит і золото змішані.

"У новому дослідженні ми з колегами знайшли третій, раніше невідомий спосіб, за допомогою якого золото може ховатися усередині піриту. Коли кристал піриту формується за екстремальної температури або тиску, в його кристалічній структурі можуть з'явитися крихітні вади, які можуть містити атоми золота", — каже Денис Фужеруз з Університету Кертін, Австралія.

Атоми всередині кристалу розташовані в характерному візерунку, званому атомною решіткою. Але коли мінеральний кристал, такий як пірит, росте всередині породи, в цій решітці можуть з'явитися дефекти.

Як і багато мінералів, пірит твердий на поверхні Землі, але може стати більш еластичним під час утворення глибоко під землею, де також утворюються родовища золота, говорить Фужеруз.

Коли кристали розтягуються зв'язки між сусідніми атомами розриваються і відтворюються заново, утворюючи мільярди крихітних дефектів, які називаються "дислокаціями", які приблизно в 100 000 разів менші ширини людської волосини або в 100 разів менші, ніж вірусна частка.

Хімію цих дефектів атомного масштабу важко вивчати, тому що вони настільки малі, що будь-які домішки присутні в абсолютно незначних кількостях. Для їх виявлення потрібен спеціальний прилад, званий атомним зондом, каже вчений.

"Наші дослідження показують, що дислокації всередині кристалів піриту можуть бути "прикрашені" атомами золота. Це особливо характерно для деформованих кристалів, тут золото може бути присутнім у концентраціях у кілька разів вище, ніж у решті частини кристала", — говорить Фужеруз.

Раніше передбачалося, що золото в аномально багатих кристалах піриту насправді складається з частинок золота, що утворилися в процесі багатоступінчастого процесу, що дозволяє припустити, що пірит і золото кристалізувалися в різний час, а потім з'єдналися.

"Але наше відкриття, що золото може прикрашати ці кристалічні дефекти, передбачає, що навіть кристали піриту з відносно високим вмістом золота можуть утворюватися внаслідок одного процесу", — говорить учений.

"Наше відкриття також може допомогти золотодобувним підприємствам більш ефективно витягати золото з піриту, потенційно знижуючи викиди парникових газів", — говорить Фужеруз.