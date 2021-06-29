В “золоте дураков” ученые обнаружили вид настоящего золота

Минерал пирит назвали "золотом дураков" из-за его обманчивого сходства с драгоценным металлом. Но теперь в нем нашли настоящее золото.

По словам ученых, кристаллы пирита могут содержать небольшое количество настоящего золота, хотя его трудно извлечь. Золото, скрытое в пирите, иногда называют "невидимым золотом", потому что его не видно под микроскопом. Для этого требуются сложные научные приборы, сообщает Sciencealert

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Термин "золото дураков" часто использовался во время золотой лихорадки в Калифорнии в 1840-х годах, потому что неопытные старатели заявляли об открытиях месторождений золота, но на самом деле это был пирит, состоящий из дисульфида железа (FeS₂).

Только в 1980-х годах ученые обнаружили, что золото в пирите может быть в разных формах — либо в виде частиц золота, либо в виде сплава, в котором пирит и золото смешаны.

"В новом исследовании мы с коллегами обнаружили третий, ранее неизвестный способ, с помощью которого золото может скрываться внутри пирита. Когда кристалл пирита формируется при экстремальной температуре или давлении, в его кристаллической структуре могут появиться крошечные изъяны, которые могут содержать атомы золота", — говорит Денис Фужеруз из Университета Кертин, Австралия.

Атомы внутри кристалла расположены в характерном узоре, называемом атомной решеткой. Но когда минеральный кристалл, такой как пирит, растет внутри породы, в этой решетке могут появиться дефекты.

Как и многие минералы, пирит твердый на поверхности Земли, но может стать более эластичным при образовании глубоко под землей, где также образуются месторождения золота, говорит Фужеруз.

Когда кристаллы растягиваются связи между соседними атомами разрываются и воссоздаются заново, образуя миллиарды крошечных дефектов, называемых "дислокациями", которые примерно в 100 000 раз меньше ширины человеческого волоса или в 100 раз меньше, чем вирусная частица.

Химию этих дефектов атомного масштаба трудно изучать, потому что они настолько малы, что любые примеси присутствуют в абсолютно ничтожных количествах. Для их обнаружения требуется специальный прибор, называемый атомным зондом, говорит ученый.

"Наши исследования показывают, что дислокации внутри кристаллов пирита могут быть "украшены" атомами золота. Это особенно характерно для деформированных кристаллов, здесь золото может присутствовать в концентрациях в несколько раз выше, чем в остальной части кристалла", — говорит Фужеруз.

Ранее предполагалось, что золото в аномально богатых кристаллах пирита на самом деле состоит из частиц золота, образовавшихся в ходе многоступенчатого процесса, что позволяет предположить, что пирит и золото кристаллизовались в разное время, а затем соединились.

"Но наше открытие, что золото может украшать эти кристаллические дефекты, предполагает, что даже кристаллы пирита с относительно высоким содержанием золота могут образовываться в результате одного процесса", — говорит ученый.

"Наше открытие также может помочь золотодобывающим предприятиям более эффективно извлекать золото из пирита, потенциально снижая выбросы парниковых газов", — говорит Фужеруз.