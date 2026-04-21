Самая известная в мире комета, приносящая несчастья: когда она вернется

Каждый год в начале мая жители Земли могут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды. Такое зрелище мы можем увидеть благодаря известной комете Галлея, по сути, наша планета каждую весну проходит через ее хвост. А самый близкий пролет кометы Галлея мимо Земли произошел 21 апреля 1910 года.

Самая важная комета в истории науки

Чем же комета Галлея так прославилась, что о ее существовании знают даже люди, которые никогда не интересовались астрономией?

На протяжении всей истории жители Земли регулярно наблюдали появление на небе звезд с хвостами. Их часто связывали с предвестниками грядущих несчастий – войн, эпидемий, стихийных бедствий. Что касается научных представлений о природе комет, до эпохи Возрождения доминировала точка зрения Аристотеля, который считал, что кометы — это возмущения в атмосфере Земли. Эта позиция была опровергнута Тихо Браге, который в 1577 году измерил параллакс одной из комет и доказал, что она находится как минимум в четыре раза дальше Луны.

По мере накопления научных знаний ученые постепенно начали понимать, что кометы — это небесные тела, приближающиеся к Солнцу. Однако оставалось неясным, вращаются ли они вокруг Солнца по регулярным орбитам или просто проходят через Солнечную систему, а затем исчезают навсегда.

Вавилонская глиняная табличка, содержащая запись о появлении кометы Галлея в 164 году до нашей эры Фото: British Museum

Астроном Эдмонд Галлей нашел ответ на этот вопрос. В начале XVIII века он рассчитал орбиты нескольких десятков известных комет и заметил сходство некоторых из них. Интервалы между их появлениями составляли 75-76 лет. Галлей сделал смелое предположение, что это один и тот же объект. В 1716 году он опубликовал подробные расчеты, предсказав, что комета вернется в следующий раз в 1758 году.

Сам Галлей не дожил до этой даты. Но 25 декабря 1758 года астроном Иоганн Палитцш действительно открыл предсказанную им комету. Это событие стало первым триумфальным подтверждением закона всемирного тяготения Ньютона. Комета была названа в честь Галлея и по праву считается самой важной кометой в истории науки.

Исторические посещения кометы Галлея

После того, как стало ясно, что комета Галлея регулярно появляется на земном небе, ученые пытались найти свидетельства ее прошлых появлений — и довольно успешно. По некоторым оценкам, около одной восьмой всех упоминаний комет в различных письменных источниках так или иначе связаны с кометой Галлея.

Такая "популярность" объясняется ее уникальными характеристиками. Комета Галлея — единственная короткопериодическая комета, видимая невооруженным глазом, которая появляется на земном небе с небольшими (по историческим меркам) интервалами.

Фотография кометы Галлея, сделанная во время ее визита в 1910 году Фото: Yerkes Observatory

Первое достоверное упоминание о комете Галлея в исторических записях относится к 240 году до н.э. Китайские летописцы отметили появление кометы, которая появилась на востоке и двигалась на север. Во время последующих наблюдений ее также наблюдали вавилоняне, греки и римляне.

Учитывая регулярность появлений кометы, неудивительно, что многие из них совпали с важными событиями в истории Земли. Так, некоторые историки связывают ее появление, которое произошло в 12 году до н.э. (то есть всего за несколько лет до общепринятой даты рождения Иисуса Христа), с Вифлеемской звездой. Хотя, конечно, эта интерпретация довольно спорна.

Появление кометы в 451 году совпало с вторжением Аттилы и битвой на Каталаунских полях. Еще одно знаменитое появление кометы произошло в 1066 году нашей эры. Современники сочли это дурным предзнаменованием и позже связали с битвой при Гастингсе, во время которой норманны завоевали Англию. Кстати, появление кометы Галлея в 1066 году вошло в историю как один из сюжетов гобелена из Байо.

Появление кометы Галлея в 1066 году вошло в историю как один из сюжетов гобелена из Байе Фото: Википедия

А появление кометы в 1910 году даже вызвало панику. Дело в том, что спектральный анализ ее хвоста выявил наличие ядовитых газов, цианида и угарного газа. Поскольку 18 мая 1910 года Земля должна была пройти через хвост кометы, это открытие вызвало многочисленные предсказания конца света, которые тут же были использованы различными шарлатанами, начавшими продавать "антикометовые" респираторы и таблетки.

Интересно, что известный американский писатель Марк Твен в своей автобиографии 1909 года написал следующее: "Я появился на свет в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в следующем году, и я думаю, что мы исчезнем вместе". Он был прав.

В последний раз комета Галлея посещала внутреннюю часть Солнечной системы в 1986 году. По иронии судьбы, этот визит был одним из самых "непримечательных" в истории. Комета и Земля находились по разные стороны от Солнца, и световое загрязнение в небе также сыграло свою роль. Тем не менее, к хвостатому гостю была отправлена ​​целая армада из пяти космических аппаратов: советские зонды "Вега-1" и "Вега-2", японские "Сакигаке" и "Суйсэй", а также европейский "Джотто" — все они приблизились к комете.

Ближе всего к комете приблизился зонд "Джотто", пролетевший на расстоянии 596 км от ее ядра. Выяснилось, что ядро ​​кометы Галлея имеет форму арахиса и отражает всего 4% падающего на него солнечного света, что сравнимо с альбедо древесного угля. Его размеры составляют 15х7,2х7,2 км. Ядро кометы имеет очень разнообразный рельеф, включая возвышенности, хребты, впадины и следы ударных кратеров.

Происхождение кометы Галлея

Итак, откуда взялась комета Галлея? Скорее всего, она когда-то была частью облака Оорта, гигантского хранилища ледяных объектов, оставшихся после формирования Солнечной системы. В какой-то момент ее орбита была нарушена в результате гравитационных взаимодействий с другими небесными телами, после чего она переместилась во внутренние области Солнечной системы.

Ядро кометы Галлея на снимке, полученном зондом Джотто Фото: NASA

Астрономы считают, что комета Галлея находится на своей нынешней орбите от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет. Долгосрочные расчеты сделать невозможно, поскольку ее траектория и период обращения незначительно меняются после каждого сближения с Солнцем.

В любом случае, ясно, что за время своего нахождения на нынешней орбите комета Галлея потеряла значительную часть своей первоначальной массы. По некоторым расчетам, ее ядро ​​потеряло от 85% до 90% своего вещества. Это означает, что во время своих первых сближений, которые произошли еще в палеолите, она светила в небе гораздо ярче, чем сейчас.

Следующий визит кометы Галлея

В прошлый раз комета Галлея проходила перигелий своей орбиты в 1986 году. С тех пор она постепенно удалялась от Солнца до декабря 2023 года, когда прошла афелий орбиты. Она находится на расстоянии 5,3 миллиарда километров, что сопоставимо с расстоянием до Плутона.

После этого комета начала свое возвращение. Но это произойдет не скоро. Следующий перигелий кометы пройдет 28 июля 2061 года. На этот раз ее положение на небе будет гораздо более благоприятным для наблюдений, чем в 1986 году. По расчетам, ее видимая звездная величина составит -0,3. Это сопоставимо с яркостью звезды Арктур.

Визит кометы в 2134 году будет еще более впечатляющим. 7 мая комета пройдет на расстоянии 13,6 миллиона километров от Земли. На этом этапе ее видимая звездная величина составит -2,0, и она будет ярче Сириуса.