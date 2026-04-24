Космическому телескопу Хаббл 36 лет: лучшие фотографии космоса, сделанные обсерваторией (фото)

24 апреля 1990 года на околоземную орбиту был доставлен космический телескоп Хаббл. Вот уже 36 лет он дает возможность астрономам раскрывать тайны Вселенной. Фотографии, сделанные телескопом, поражают воображение и подчеркивают тот факт, что Вселенная не только во многом загадочна, но и красива.

Космический телескоп Хаббл является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Назван в честь американского астрофизика Эдвина Хаббла, который внес решающий вклад в понимание структуры космоса. 24 апреля 1990 года он был доставлен на околоземную орбиту на шаттле NASA "Дискавери" STS-31 и начал наблюдение за космосом, получив за последние 36 лет огромный массив ценных данных. Космический телескоп Хаббл, на проектирование и запуск которого было потрачено 2,5 миллиарда долларов, сделал боле 1,7 миллиона фотографий разнообразных астрономических объектов: звезд, туманностей, галактик, планет. Сложно сказать, какие фотографии являются лучшими из огромного архива телескопа Хаббл. Поэтому ниже представлена выборка лучших фотографий космоса по версии Фокуса.

Перед тем как перейти к знаменитым изображениям, сделанным космическим телескопом Хаббл, стоит отметить важнейшие открытия, которые с его помощью сделали астрономы.

24 апреля 1990 года на околоземную орбиту был доставлен космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Главные открытия космического телескопа Хаббл

Вселенная старше, чем считали ученые

До 90-х годов прошлого века астрономы предполагали, что возраст Вселенной составляет от 10 до 20 миллиардов лет. Данные телескопа Хаббл помогли выяснить, что Вселенная существует 13 миллиардов 800 миллионов лет. Также астрономы смогли доказать, что Вселенная испытывает непрерывное расширение все это время.

Расширение Вселенной ускоряет загадочная сила

Хотя астрономы знали, что Вселенная расширяется, с помощью телескопа Хаббл в конце 90-х годов XX века они выяснили, что это происходит с ускорением. Оказалось, что существует загадочная сила, названная темной энергией, которая противостоит гравитации и ускоряет расширение космоса. Но что из себя представляет темная энергия ученые до сих пор не знают.

Космический клей Вселенной

С помощью наблюдений телескопа Хаббл астрономы впервые смогли составить карту распределения темной материи во Вселенной. Это невидимое вещество, существование которого подтверждается его гравитационным влиянием на видимую материю. Ученые выяснили, что галактики группируются там, где сконцентрировано наибольшее количество темной материи и, что она является космическим клеем, который не позволяет галактикам разлететься на части.

Огромные черные дыры

С помощью космического телескопа Хаббл астрономы впервые выяснили, что в центре почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых может быть в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца.

Лучшие фотографии космоса, сделанные космическим телескопом Хаббл

Столпы Творения

"Столпы Творения" — это скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, расположенные на расстоянии 7000 световых лет от Земли. Свое название эти объекты получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звезд Фото: NASA

Туманность Ориона

Туманность Ориона — это эмиссионная и отражательная туманность, а также область образования новых звезд в созвездии Ориона. Она находится на расстоянии от 1300—1600 световых лет от Земли. примерный диаметр туманности составляет от 24 до 30 световых лет Фото: NASA

Туманность Тарантул

Туманность Тарантул – это эмиссионная туманность, которая находится в галактике-спутнике Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Она является обширной областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного формирования звезд. Расстояние от Земли составляет 179 000 световых лет Фото: NASA

"Фонтан вечной молодости"

UGC 6945 или Arp 194 – это трио взаимодействующих между собой галактик, которое находится на расстоянии 570 миллионов световых лет от нас. Это трио имеет прозвище "Фонтан вечной молодости" Фото: NASA

Туманность Конская голова

Туманность Конская голова — это темная туманность в созвездии Ориона. Она является частью Облака Ориона — огромного газо-пылевого комплекса звездообразования, которое окружает расположенную на расстоянии около 1300 световых лет от нас туманность Ориона Фото: NASA

Arp 273

Arp 273 — группа взаимодействующих галактик в созвездии Андромеды, которая находится на расстоянии 300 млн световых лет от Земли Фото: NASA

Туманность Бабочка

Туманность Бабочка или NGC 6302 – это биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпион. Имеет одну из самых сложных структур среди известных туманностей. Находится на расстоянии 3500 световых лет от нас Фото: NASA

Красивая пара галактик

Галактики NGC 4302 (слева) и NGC 4298 находятся на расстоянии 55 млн световых лет от Земли и взаимодействуют между собой, образуя пару Фото: NASA

Галактика Водоворот

Галактика Водоворот (М51) и ее компаньон NGC 5195. Галактика Водоворот – это спиральная галактика, расположенная на расстоянии примерно 24 -30 миллионов световых лет от нас. Она меньше по размеру, чем Млечный Путь и имеет меньшую массу Фото: NASA

"Фея"

"Фея" - это скопление газа и пыли в туманности Орел. По форме напоминает сказочное существо Фото: NASA

Будущее телескопа Хаббл

Космический телескоп Хаббл за прошедшие 36 лет позволил существенно улучшить понимание природы Вселенной и сейчас продолжает свои наблюдения за космосом. В NASA надеются, что эта обсерватория будет работать еще и в 2030-х годах, но полной уверенности в этом нет.

Приборы телескопа изнашиваются и постепенно выходят из строя, а заменить их или отремонтировать нет возможности. Последняя модернизация космического телескопа Хаббл прошла в 2009 году. После закрытия программы использования космических шаттлов NASA в 2011 году астронавты не могут добраться к телескопу.

Как уже писал Фокус, согласно прогнозам ученых, существует высокая вероятность того, что космический телескоп Хаббл представляет реальную угрозу для людей на Земле.