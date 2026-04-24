Космическому телескопу Хаббл 36 лет: лучшие фотографии космоса, сделанные обсерваторией (фото)
24 апреля 1990 года на околоземную орбиту был доставлен космический телескоп Хаббл. Вот уже 36 лет он дает возможность астрономам раскрывать тайны Вселенной. Фотографии, сделанные телескопом, поражают воображение и подчеркивают тот факт, что Вселенная не только во многом загадочна, но и красива.
Космический телескоп Хаббл является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Назван в честь американского астрофизика Эдвина Хаббла, который внес решающий вклад в понимание структуры космоса. 24 апреля 1990 года он был доставлен на околоземную орбиту на шаттле NASA "Дискавери" STS-31 и начал наблюдение за космосом, получив за последние 36 лет огромный массив ценных данных. Космический телескоп Хаббл, на проектирование и запуск которого было потрачено 2,5 миллиарда долларов, сделал боле 1,7 миллиона фотографий разнообразных астрономических объектов: звезд, туманностей, галактик, планет.
Перед тем как перейти к знаменитым изображениям, сделанным космическим телескопом Хаббл, стоит отметить важнейшие открытия, которые с его помощью сделали астрономы.
Главные открытия космического телескопа Хаббл
Вселенная старше, чем считали ученые
До 90-х годов прошлого века астрономы предполагали, что возраст Вселенной составляет от 10 до 20 миллиардов лет. Данные телескопа Хаббл помогли выяснить, что Вселенная существует 13 миллиардов 800 миллионов лет. Также астрономы смогли доказать, что Вселенная испытывает непрерывное расширение все это время.
Расширение Вселенной ускоряет загадочная сила
Хотя астрономы знали, что Вселенная расширяется, с помощью телескопа Хаббл в конце 90-х годов XX века они выяснили, что это происходит с ускорением. Оказалось, что существует загадочная сила, названная темной энергией, которая противостоит гравитации и ускоряет расширение космоса. Но что из себя представляет темная энергия ученые до сих пор не знают.
Космический клей Вселенной
С помощью наблюдений телескопа Хаббл астрономы впервые смогли составить карту распределения темной материи во Вселенной. Это невидимое вещество, существование которого подтверждается его гравитационным влиянием на видимую материю. Ученые выяснили, что галактики группируются там, где сконцентрировано наибольшее количество темной материи и, что она является космическим клеем, который не позволяет галактикам разлететься на части.
Огромные черные дыры
С помощью космического телескопа Хаббл астрономы впервые выяснили, что в центре почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых может быть в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца.
Лучшие фотографии космоса, сделанные космическим телескопом Хаббл
Сложно сказать, какие фотографии являются лучшими из огромного архива телескопа Хаббл. Поэтому ниже представлена выборка лучших фотографий космоса по версии Фокуса.
Будущее телескопа Хаббл
Космический телескоп Хаббл за прошедшие 36 лет позволил существенно улучшить понимание природы Вселенной и сейчас продолжает свои наблюдения за космосом. В NASA надеются, что эта обсерватория будет работать еще и в 2030-х годах, но полной уверенности в этом нет.
Приборы телескопа изнашиваются и постепенно выходят из строя, а заменить их или отремонтировать нет возможности. Последняя модернизация космического телескопа Хаббл прошла в 2009 году. После закрытия программы использования космических шаттлов NASA в 2011 году астронавты не могут добраться к телескопу.
Как уже писал Фокус, согласно прогнозам ученых, существует высокая вероятность того, что космический телескоп Хаббл представляет реальную угрозу для людей на Земле.