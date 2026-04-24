Космічному телескопу Габбл 36 років: найкращі фотографії космосу, зроблені обсерваторією (фото)
24 квітня 1990 року на навколоземну орбіту доставили космічний телескоп Габбл. Ось уже 36 років він дає можливість астрономам розкривати таємниці Всесвіту. Фотографії, зроблені телескопом, вражають уяву і підкреслюють той факт, що Всесвіт не тільки багато в чому загадковий, а й красивий.
Космічний телескоп Габбл є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Названий на честь американського астрофізика Едвіна Габбла, який зробив вирішальний внесок у розуміння структури космосу. 24 квітня 1990 року його доставили на навколоземну орбіту на шатлі NASA "Діскавері" STS-31 і він почав спостереження за космосом, отримавши за останні 36 років величезний масив цінних даних. Космічний телескоп Габбл, на проектування і запуск якого було витрачено 2,5 мільярда доларів, зробив понад 1,7 мільйона фотографій різноманітних астрономічних об'єктів: зірок, туманностей, галактик, планет. Складно сказати, які фотографії є найкращими з величезного архіву телескопа Габбл. Тому нижче представлено вибірку найкращих фотографій космосу за версією Фокуса.
Перед тим як перейти до знаменитих зображень, зроблених космічним телескопом Габбл, варто відзначити найважливіші відкриття, які з його допомогою зробили астрономи.
Головні відкриття космічного телескопа Габбл
Всесвіт старший, ніж вважали вчені
До 90-х років минулого століття астрономи припускали, що вік Всесвіту становить від 10 до 20 мільярдів років. Дані телескопа Хаббл допомогли з'ясувати, що Всесвіт існує 13 мільярдів 800 мільйонів років. Також астрономи змогли довести, що Всесвіт відчуває безперервне розширення весь цей час.
Розширення Всесвіту прискорює загадкова сила
Хоча астрономи знали, що Всесвіт розширюється, за допомогою телескопа Габбл наприкінці 90-х років XX століття вони з'ясували, що це відбувається з прискоренням. Виявилося, що існує загадкова сила, названа темною енергією, яка протистоїть гравітації і прискорює розширення космосу. Але що з себе представляє темна енергія вчені досі не знають.
Космічний клей Всесвіту
За допомогою спостережень телескопа Габбл астрономи вперше змогли скласти карту розподілу темної матерії у Всесвіті. Це невидима речовина, існування якої підтверджується її гравітаційним впливом на видиму матерію. Учені з'ясували, що галактики групуються там, де сконцентрована найбільша кількість темної матерії і, що вона є космічним клеєм, який не дає змоги галактикам розлетітися на частини.
Величезні чорні діри
За допомогою космічного телескопа Габбл астрономи вперше з'ясували, що в центрі майже всіх галактик перебувають надмасивні чорні діри, маса яких може бути в мільйони і мільярди разів більшою за масу Сонця.
Найкращі фотографії космосу, зроблені космічним телескопом Габбл
Стовпи Творіння
Туманність Оріона
Туманність Тарантул
"Фонтан вічної молодості"
Туманність Кінська голова
Arp 273
Туманність Метелик
Красива пара галактик
Галактика Вир
"Фея"
Майбутнє телескопа Габбл
Космічний телескоп Габбл за минулі 36 років дав змогу суттєво покращити розуміння природи Всесвіту і зараз продовжує свої спостереження за космосом. У NASA сподіваються, що ця обсерваторія працюватиме ще й у 2030-х роках, але повної впевненості в цьому немає.
Прилади телескопа зношуються і поступово виходять з ладу, а замінити їх або відремонтувати немає можливості. Остання модернізація космічного телескопа Габбл відбулася 2009 року. Після закриття програми використання космічних шатлів NASA у 2011 році астронавти не можуть дістатися до телескопа.
Як уже писав Фокус, згідно з прогнозами вчених, існує висока ймовірність того, що космічний телескоп Хаббл становить реальну загрозу для людей на Землі.