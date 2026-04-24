Космічному телескопу Габбл 36 років: найкращі фотографії космосу, зроблені обсерваторією (фото)

24 квітня 1990 року на навколоземну орбіту доставили космічний телескоп Габбл. Ось уже 36 років він дає можливість астрономам розкривати таємниці Всесвіту. Фотографії, зроблені телескопом, вражають уяву і підкреслюють той факт, що Всесвіт не тільки багато в чому загадковий, а й красивий.

Космічний телескоп Габбл є спільним проектом NASA і Європейського космічного агентства. Названий на честь американського астрофізика Едвіна Габбла, який зробив вирішальний внесок у розуміння структури космосу. 24 квітня 1990 року його доставили на навколоземну орбіту на шатлі NASA "Діскавері" STS-31 і він почав спостереження за космосом, отримавши за останні 36 років величезний масив цінних даних. Космічний телескоп Габбл, на проектування і запуск якого було витрачено 2,5 мільярда доларів, зробив понад 1,7 мільйона фотографій різноманітних астрономічних об'єктів: зірок, туманностей, галактик, планет. Складно сказати, які фотографії є найкращими з величезного архіву телескопа Габбл. Тому нижче представлено вибірку найкращих фотографій космосу за версією Фокуса.

Перед тим як перейти до знаменитих зображень, зроблених космічним телескопом Габбл, варто відзначити найважливіші відкриття, які з його допомогою зробили астрономи.

24 квітня 1990 року на навколоземну орбіту доставили космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Головні відкриття космічного телескопа Габбл

Всесвіт старший, ніж вважали вчені

До 90-х років минулого століття астрономи припускали, що вік Всесвіту становить від 10 до 20 мільярдів років. Дані телескопа Хаббл допомогли з'ясувати, що Всесвіт існує 13 мільярдів 800 мільйонів років. Також астрономи змогли довести, що Всесвіт відчуває безперервне розширення весь цей час.

Розширення Всесвіту прискорює загадкова сила

Хоча астрономи знали, що Всесвіт розширюється, за допомогою телескопа Габбл наприкінці 90-х років XX століття вони з'ясували, що це відбувається з прискоренням. Виявилося, що існує загадкова сила, названа темною енергією, яка протистоїть гравітації і прискорює розширення космосу. Але що з себе представляє темна енергія вчені досі не знають.

Космічний клей Всесвіту

За допомогою спостережень телескопа Габбл астрономи вперше змогли скласти карту розподілу темної матерії у Всесвіті. Це невидима речовина, існування якої підтверджується її гравітаційним впливом на видиму матерію. Учені з'ясували, що галактики групуються там, де сконцентрована найбільша кількість темної матерії і, що вона є космічним клеєм, який не дає змоги галактикам розлетітися на частини.

Величезні чорні діри

За допомогою космічного телескопа Габбл астрономи вперше з'ясували, що в центрі майже всіх галактик перебувають надмасивні чорні діри, маса яких може бути в мільйони і мільярди разів більшою за масу Сонця.

Найкращі фотографії космосу, зроблені космічним телескопом Габбл

Стовпи Творіння

"Стовпи Творіння" — це скупчення міжзоряного газу і пилу в туманності Орел, розташовані на відстані 7000 світлових років від Землі. Свою назву ці об'єкти отримали тому, що газ і пил у них залучені до процесу формування нових зірок Фото: solar-system

Туманність Оріона

Туманність Оріона — це емісійна і відбивна туманність, а також область утворення нових зірок у сузір'ї Оріона. Вона розташована на відстані від 1300-1600 світлових років від Землі. приблизний діаметр туманності становить від 24 до 30 світлових років. Фото: solar-system

Туманність Тарантул

Туманність Тарантул — це емісійна туманність, яка знаходиться в галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Вона є великою областю іонізованого водню, де відбуваються процеси активного формування зірок. Відстань від Землі становить 179 000 світлових років Фото: solar-system

"Фонтан вічної молодості"

UGC 6945 або Arp 194 — це тріо галактик, що взаємодіють між собою, яке розташоване на відстані 570 мільйонів світлових років від нас. Це тріо має прізвисько "Фонтан вічної молодості" Фото: solar-system

Туманність Кінська голова

Туманність Кінська голова — це темна туманність у сузір'ї Оріона. Вона є частиною Хмари Оріона — величезного газо-пилового комплексу зореутворення, що оточує розташовану на відстані близько 1300 світлових років від нас туманність Оріона. Фото: solar-system

Arp 273

Arp 273 — група галактик, що взаємодіють, у сузір'ї Андромеди, яка розташована на відстані 300 млн світлових років від Землі Фото: solar-system

Туманність Метелик

Туманність Метелик або NGC 6302 — це біполярна планетарна туманність у сузір'ї Скорпіон. Має одну з найскладніших структур серед відомих туманностей. Знаходиться на відстані 3500 світлових років від нас Фото: solar-system

Красива пара галактик

Галактики NGC 4302 (ліворуч) і NGC 4298 розташовані на відстані 55 млн світлових років від Землі та взаємодіють між собою, утворюючи пару Фото: solar-system

Галактика Вир

Галактика Вир (М51) та її компаньйон NGC 5195. Галактика Вир — це спіральна галактика, розташована на відстані приблизно 24-30 мільйонів світлових років від нас. Вона менша за розміром, ніж Чумацький Шлях і має меншу масу Фото: solar-system

"Фея"

"Фея" — це скупчення газу і пилу в туманності Орел. За формою нагадує казкову істоту Фото: solar-system

Майбутнє телескопа Габбл

Космічний телескоп Габбл за минулі 36 років дав змогу суттєво покращити розуміння природи Всесвіту і зараз продовжує свої спостереження за космосом. У NASA сподіваються, що ця обсерваторія працюватиме ще й у 2030-х роках, але повної впевненості в цьому немає.

Остання модернізація космічного телескопа Габбл відбулася 2009 року Фото: NASA

Прилади телескопа зношуються і поступово виходять з ладу, а замінити їх або відремонтувати немає можливості. Остання модернізація космічного телескопа Габбл відбулася 2009 року. Після закриття програми використання космічних шатлів NASA у 2011 році астронавти не можуть дістатися до телескопа.

Як уже писав Фокус, згідно з прогнозами вчених, існує висока ймовірність того, що космічний телескоп Хаббл становить реальну загрозу для людей на Землі.