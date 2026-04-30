Небоскреб в форме ракеты имеет рекордную высоту: вдохновлен полетом на Луну (фото)

Необычный небоскреб высотой 250 метров является одним из самых высоких зданий в Африке.

Башня Мухаммеда VI – это необычный небоскреб, спроектированный так, чтобы напоминать ракету на стартовой площадке, которая готовится к взлету. На строительство 55-этажного здания высотой 250 метров марокканского миллиардера вдохновила поездка в США, где он наблюдал за запуском астронавтов NASA на Луну. Этот небоскреб является самым высоким зданием в Марокко и вторым по высоте в Африке, пишет Фокус.

Башня Мухаммеда VI, названная в честь нынешнего короля Марокко, расположена недалеко от столицы страны города Рабат. Проект этого небоскреба похожего на ракету-носитель на стартовой площадке придумал марокканский миллиардер Осман Бенджеллун.

Башня Мухаммеда VI, названная в честь нынешнего короля Марокко, расположена недалеко от столицы страны города Рабат Фото: New Atlas

Бизнесмен в 1969 году посетил космодром на мысе Канаверал в США, где он увидел, как к запуску астронавтов NASA на Луну во время миссии "Аполлон-12" готовится ракета "Сатурн V". Эта ракета стала источником вдохновения для миллиардера, который попросил архитекторов создать небоскреб, который был похож на ракету NASA.

троительство Башни Мухаммеда VI, которое обошлось в 700 миллионов долларов, началось в 2017 году и закончилось в 2025 году Фото: Wikipedia

Строительство Башни Мухаммеда VI, которое обошлось в 700 миллионов долларов, началось в 2017 году и закончилось в 2025 году. Теперь это самое высокое здание в Марокко и вторым по высоте зданием в Африке.

Самым высоким зданием в Африке по состоянию на 2026 год является небоскреб Iconic Tower в новой столице Египта. Этот город еще не получил название, но находится он рядом с нынешней столицей страны – Каиром. Высота Iconic Tower – 394 метра, небоскреб имеет 77 этажей.

Дизайн Башни Мухаммеда VI включает в себя нечто большее, чем просто попытку имитировать форму ракеты. Северный фасад, сужающийся кверху, имеет высокоэффективную остекленную навесную стену с декоративными металлическими ребрами, в то время как южный фасад сочетает в себе непрозрачную навесную стену с металлическими панелями, солнцезащитными жалюзи и солнечными панелями. Они вместе с дополнительными солнечными панелями на крыше, помогают обеспечивать энергией инженерные системы здания. Также на небоскребе установлена ​​система сбора дождевой воды.

Дизайн Башни Мухаммеда VI включает в себя нечто большее, чем просто попытку имитировать форму ракеты Фото: New Atlas

Из-за высокой сейсмической активности и сильных ветров в данном регионе небоскреб находится на массивном фундаменте, который уходит под землю и удерживается 104 глубокими бетонными сваями.

Конструкция небоскреба состоит из высокопрочного внутреннего бетонного ядра с внешним стальным каркасом, а система демпфирования колебаний (по сути, огромный груз, компенсирующий движение башни) в верхней части знания обеспечивает его устойчивость.

Площадь всех внутренних помещений небоскреба составляет 102 800 кв. м Фото: New Atlas

Площадь всех внутренних помещений небоскреба составляет 102 800 кв. м. В здании находится роскошный отель, офисы разных компаний, элитные апартаменты, а на верхнем этаже расположена смотровая площадка. Для перемещения по всему зданию используются 36 лифтов.

При написании материала использованы источники: New Atlas.