Вежа Мухаммеда VI — це незвичайний хмарочос, спроєктований так, щоб нагадувати ракету на стартовому майданчику, що готується до зльоту. На будівництво 55-поверхової будівлі заввишки 250 метрів марокканського мільярдера надихнула поїздка до США, де він спостерігав за запуском астронавтів NASA на Місяць. Цей хмарочос є найвищою будівлею в Марокко і другою за висотою в Африці, пише Фокус.

Вежа Мухаммеда VI, названа на честь нинішнього короля Марокко, розташована недалеко від столиці країни міста Рабат. Проєкт цього хмарочоса схожого на ракету-носій на стартовому майданчику придумав марокканський мільярдер Осман Бенджеллун.

Бізнесмен 1969 року відвідав космодром на мисі Канаверал у США, де він побачив, як до запуску астронавтів NASA на Місяць під час місії "Аполлон-12" готується ракета "Сатурн V". Ця ракета стала джерелом натхнення для мільярдера, який попросив архітекторів створити хмарочос, схожий на ракету NASA.

Будівництво Вежі Мухаммеда VI, яке коштувало 700 мільйонів доларів, розпочалося 2017 року і закінчилося 2025 року. Тепер це найвища будівля в Марокко і друга за висотою будівля в Африці.

Найвищою будівлею в Африці станом на 2026 рік є хмарочос Iconic Tower у новій столиці Єгипту. Це місто ще не отримало назву, але розташоване воно поруч із нинішньою столицею країни — Каїром. Висота Iconic Tower — 394 метри, хмарочос має 77 поверхів.

Дизайн Вежі Мухаммеда VI включає в себе щось більше, ніж просто спробу імітувати форму ракети. Північний фасад, що звужується догори, має високоефективну засклену навісну стіну з декоративними металевими ребрами, в той час як південний фасад поєднує в собі непрозору навісну стіну з металевими панелями, сонцезахисними жалюзі та сонячними панелями. Вони разом із додатковими сонячними панелями на даху, допомагають забезпечувати енергією інженерні системи будівлі. Також на хмарочосі встановлено систему збору дощової води.

Через високу сейсмічну активність і сильні вітри в даному регіоні хмарочос перебуває на масивному фундаменті, який йде під землю і утримується 104 глибокими бетонними палями.

Конструкція хмарочоса складається з високоміцного внутрішнього бетонного ядра із зовнішнім сталевим каркасом, а система демпфірування коливань (по суті, величезний вантаж, що компенсує рух вежі) у верхній частині знання забезпечує його стійкість.

Площа всіх внутрішніх приміщень хмарочоса становить 102 800 кв. м. У будівлі розташований розкішний готель, офіси різних компаній, елітні апартаменти, а на верхньому поверсі розташований оглядовий майданчик. Для переміщення по всій будівлі використовують 36 ліфтів.

Під час написання матеріалу використано джерела: New Atlas.