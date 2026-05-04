Два спутника Сатурна делят одну орбиту и меняются местами каждые 4 года: почему (фото)

У планеты Сатурн подтверждено 285 спутников, но два из них называют “танцующими”.

Среди спутников Сатурна наибольшее внимание астрономов привлекают Титан и Энцелад, ведь это могут быть обитаемые миры. Но есть два спутника, Янус и Эпитемей, которые называют "танцующими", ведь они постоянно меняются местами, пишет Фокус.

Янус и Эпиметей — это два небольших спутника Сатурна, 10-й и 11-й по величине у этой планеты. Они имеют размер 178 и 117 км соответственно. Эти спутники в основном состоят из льда и считается, что они довольно пористые, как астероиды, представляющие собой груду камней, удерживаемых гравитацией.

"Танцующие" спутники Сатурна

Уникальность этой пары заключается в том, что Янус и Эпитемей находятся почти на одинаковой орбите вокруг Сатурна, но если точнее, то их орбиты разделяет всего 50 км.

Орбиты этих спутников находятся так близко, что гравитационные силы между ними заставляют оба спутника меняться местами. То есть, тот спутник, который ранее находился ближе к Сатурну перемещается дальше, в то время как более внешний спутник перемещается ближе к планете. Янус и Эпитемей меняются местами каждые 4 земных года, в течение которых они совершают более чем 2000 оборотов вокруг Сатурна. Эти спутники называют "танцующими" из-за их перемещений. Кстати, в начале 2026 года Эпиметей переместился ближе к Сатурну, ведь с 2022 года он находился на внешней орбите.

Эпитемей, спутник Сатурна Фото: NASA

Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает догонять внешний. Тот спутник, который в данный момент находится на более короткой орбите, будет вращаться вокруг Сатурна быстрее, хотя и всего на несколько секунд. Постепенно он догоняет внешний спутник и в конечном итоге приближается достаточно близко, чтобы гравитационное воздействие между ними стало существенным. Внешний спутник тянет внутренний спутник вперед, а последний тянет внешний спутник назад. Дополнительная энергия, которую получает внутренний спутник в этом процессе, поднимает его на более высокую орбиту. Потеряв немного своей энергии, внешний спутник опускается к Сатурну, и становится внутренним спутником.

Янус, спутник Сатурна Фото: NASA

Янус и Эпиметей — единственные известные спутники планет в Солнечной системе, которые ведут себя подобным образом. Астрономы не знают, как начался этот странный "танец" двух спутников Сатурна. Возможно, это связано с тем, что оба ледяных мира когда-то были единым объектом, который был разорван на части при столкновении с другим небесным телом.

Как обнаружили спутники Сатурна Янус и Эпитемей?

В декабре 1966 году астроном Одуэн Дольфюс обнаружил новый спутник Сатурна, который он назвал Янус, в честь двуликого древнеримского бога. Это был десятый спутник Сатурна, обнаруженный астрономами. Через три дня астроном Ричард Уокер обнаружил на том же расстоянии от Сатурна еще один спутник. Изначально считалось, что этот один и тот же объект.

Позже астрономы заметили, что Янус находится в разных местах, а значит он действительно "двуликий", но объяснить это не удалось. Только в 1978 году астрономы Стивен Ларсон и Джон Фаунтин выдвинули теорию, что рядом с Янусом находится еще один спутник. Это предположение было подтверждено в 1980 году с помощью данных космического аппарата "Вояджер-1". Таким образом астрономы точно определили, что существует два спутника – Янус и Эпитемей.

При написании этого материала использованы источники: IFLScience.