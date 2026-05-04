Марс разорвет на части соседний мир: это может случиться раньше, чем считалось (фото)

Астрономы давно знают, что Марс обязательно уничтожит свой спутник Фобос. Но исследование показывает, что это может быть более разрушительное событие, чем предполагалось.

Новое исследование показывает, что больший из двух спутников Марса, Фобос, может погибнуть раньше, чем считалось. При этом его гибель может быть более разрушительной, чем предполагали прошлые исследования, пишет Фокус.

У Марса есть два естественных спутника: Фобос и меньший по размеру Деймос. Уже несколько десятилетий астрономы спорят о происхождении данных миров, которые больше похожи на астероиды с неправильной формой, чем на такой спутник как Луна.

Одни ученые считают, что эти спутники действительно являются астероидами, которые Марс притянул к себе своей гравитацией. Другие предполагают, что это обломки, оторвавшиеся от Марса и оказавшиеся на орбите вокруг Красной планеты после столкновения Марса с крупным космическим объектом.

Астрономы давно знают, что Фобос, который находится на расстоянии примерно 6000 км от поверхности Марса и 9400 км от его центра, обязательно будет уничтожен гравитацией Красной планеты. Дело в том, что Фобос постепенно приближается к Марсу и будет в конечном итоге разорван на части.

Спутник Марса Фобос Фото: NASA

Считается, что это произойдет, когда Фобос по мере приближения к Марсу пересечет предел Роша. Это критическое расстояние спутника от планеты, ближе которого спутник разрушается гравитацией планеты и превращается в кольцо из обломков. То есть гравитация Марса превысит способность Фобоса существовать как единое небесное тело.

Но авторы исследования указывают на то, что это предсказание будущей судьбы Фобоса упускает из виду некоторые важные детали. Например, то, что Фобос не имеет форму идеальной сферы и никогда ее не будет иметь и что он больше похож на картофелину, одна часть которой повернута к Марсу. Также ученые считают, что Фобос на самом деле представляет собой груду камней, удерживаемую собственной гравитацией. Это означает, что Фобос может ждать другая судьба, прежде чем он пересечет предел Роша.

Спутник Марса Деймос Фото: space.com

Моделирование показало, что если Фобос действительно обладает относительно низкой прочностью, то есть это груда камней с низким уровнем сцепления между собой, то его поверхностный материал начнет отрываться задолго до того, как Фобос приблизится к пределу Роша. В данном случае он составляет 1,6 радиуса Марса. Радиус Марса равен 3390 км.

Согласно исследованию, материал с поверхности Фобоса будет отрываться на двух противоположных сторонах спутника: под влиянием гравитации планеты и центробежной силы. Расчеты показывают, что Фобос начнет терять материал, когда будет находится на расстоянии 2,25 радиуса Марса.

Затем произойдет более масштабная потеря материала на расстояниях около 2,15 и 2,13 радиуса Марса. И наконец на расстоянии около 2,09 радиуса Марса из Фобоса будут вырваны два огромных потока материала. В этот момент спутник планеты начнет быстро разрушаться в результате гравитационного влияния Красной планеты.

Но Фобос может погибнуть еще раньше. Большое количество материала, оторванного от его поверхности, выйдет на орбиту вокруг Марса, а затем снова столкнется со спутником на высоких скоростях, отрывая еще больше материала. Это может привести к тому, что Фобос будет уничтожен столкновениями со своим собственным оторванным материалом, считают астрономы.

При написании этого материала использованы источники: arXiv, Sky at Night Magazine.