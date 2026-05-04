Марс розірве на частини сусідній світ: це може статися раніше, ніж вважалося (фото)

Астрономи давно знають, що Марс обов'язково знищить свій супутник Фобос. Але дослідження показує, що це може бути більш руйнівна подія, ніж передбачалося.

Нове дослідження показує, що більший із двох супутників Марса, Фобос, може загинути раніше, ніж вважалося. При цьому його загибель може бути більш руйнівною, ніж припускали минулі дослідження, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У Марса є два природні супутники: Фобос і менший за розміром Деймос. Уже кілька десятиліть астрономи сперечаються про походження цих світів, які більше схожі на астероїди з неправильною формою, ніж на такий супутник як Місяць.

Одні вчені вважають, що ці супутники дійсно є астероїдами, які Марс притягнув до себе своєю гравітацією. Інші припускають, що це уламки, які відірвалися від Марса і опинилися на орбіті навколо Червоної планети після зіткнення Марса з великим космічним об'єктом.

Відео дня

Астрономи давно знають, що Фобос, який розташований на відстані приблизно 6000 км від поверхні Марса і 9400 км від його центру, обов'язково буде знищений гравітацією Червоної планети. Річ у тім, що Фобос поступово наближається до Марса і буде в кінцевому підсумку розірваний на частини.

Супутник Марса Фобос Фото: NASA

Вважається, що це станеться, коли Фобос у міру наближення до Марса перетне межу Роша. Це критична відстань супутника від планети, ближче за яку супутник руйнується гравітацією планети і перетворюється на кільце з уламків. Тобто гравітація Марса перевищить здатність Фобоса існувати як єдине небесне тіло.

Але автори дослідження вказують на те, що це передбачення майбутньої долі Фобоса не бере до уваги деякі важливі деталі. Наприклад, те, що Фобос не має форми ідеальної сфери і ніколи її не матиме, і що він більше схожий на картоплину, одна частина якої повернута до Марса. Також вчені вважають, що Фобос насправді є купою каміння, утримуваною власною гравітацією. Це означає, що на Фобос може чекати інша доля, перш ніж він перетне межу Роша.

Супутник Марса Деймос Фото: space.com

Моделювання показало, що якщо Фобос дійсно має відносно низьку міцність, тобто це купа каміння з низьким рівнем зчеплення між собою, то його поверхневий матеріал почне відриватися задовго до того, як Фобос наблизиться до межі Роша. У цьому випадку вона становить 1,6 радіуса Марса. Радіус Марса дорівнює 3390 км.

Згідно з дослідженням, матеріал із поверхні Фобоса відриватиметься на двох протилежних сторонах супутника: під впливом гравітації планети та відцентрової сили. Розрахунки показують, що Фобос почне втрачати матеріал, коли перебуватиме на відстані 2,25 радіуса Марса.

Потім відбудеться більш масштабна втрата матеріалу на відстанях близько 2,15 і 2,13 радіуса Марса. І нарешті на відстані близько 2,09 радіуса Марса з Фобоса будуть вирвані два величезні потоки матеріалу. У цей момент супутник планети почне швидко руйнуватися внаслідок гравітаційного впливу Червоної планети.

Але Фобос може загинути ще раніше. Велика кількість матеріалу, відірваного від його поверхні, вийде на орбіту навколо Марса, а потім знову зіткнеться із супутником на високих швидкостях, відриваючи ще більше матеріалу. Це може призвести до того, що Фобос буде знищений зіткненнями зі своїм власним відірваним матеріалом, вважають астрономи.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA провели тестовий запуск нового електромагнітного двигуна, який призначений для доставки космічних кораблів на Марс.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили всередині Чумацького Шляху іншу галактику .

Під час написання цього матеріалу використано джерела: arXiv, Sky at Night Magazine.