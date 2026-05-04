Ховалася у всіх на виду: астрономи виявили всередині нашої галактики щось величезне

Нове дослідження показує, що всередині Чумацького Шляху ховається стародавня галактика.

Астрономи дійшли висновку, що всередині нашої галактики Чумацький Шлях ховається стародавня галактика, яку вони назвали "Локі", на честь скандинавського бога. Вчені вважають, що ця галактика була поглинена Чумацьким Шляхом, коли наша галактика росла і збільшувалася в розмірах, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вважається, що Чумацький Шлях сформувався у своєму нинішньому вигляді завдяки поглинанню дрібніших, карликових галактик. Такі галактики містять не більше кількох мільярдів зірок. хоча це досить великі структури, все ж вони набагато менші за такі галактики, як Чумацький Шлях, що містять кілька сотень мільярдів зірок.

Відео дня

Карликові галактики, як правило, складаються із зірок із низьким вмістом металів. Металами астрономи називають хімічні елементи, які важчі за водень і гелій. З останніх складалися перші зірки, які потім вибухали і наповнювали космос важчими хімічними елементами.

Астрономи можуть визначити, які зірки в Чумацькому Шляху належать іншій галактиці, завдяки їхньому хімічному складу, а також руху. Автори нового дослідження вивчили 20 зірок з низьким вмістом металів у галактичній площині Чумацького Шляху, області де розташована більшість зірок нашої галактики. Астрономи дійшли висновку, що ці зірки належать давній карликовій галактиці, яку вони назвали "Локі". Цю галактику поглинув Чумацький Шлях у міру своєї еволюції. Ці зірки відрізняються від зірок з низьким вмістом металів, які можна виявити на околицях Чумацького Шляху.

Вважається, що Чумацький Шлях сформувався у своєму нинішньому вигляді завдяки поглинанню дрібніших, карликових галактик Фото: SciTechDaily

Вважається, що зірки стародавніх карликових галактик існують у внутрішніх областях Чумацького Шляху і тепер астрономи, як вони кажуть, знайшли один з таких прикладів. Автори дослідження порівняли хімічний склад 20 зірок зі складом інших схожих зірок Чумацького Шляху, а також сусідніх карликових галактик, і виявили хімічні сліди численних космічних вибухів, що вивільнили важкі хімічні елементи.

Але вчені не виявили слідів вибухів білих карликів. Це щільні ядра померлих зірок, схожих на Сонце. Оскільки для утворення білого карлика потрібні мільярди років, це говорить про те, що 20 зірок з'явилися в карликовій галактиці, яка існувала відносно недовго.

Також з'ясувалося, що зірки в прихованій галактиці обертаються не в одному напрямку. Одинадцять із них обертаються в тому ж напрямку, що й наша галактика, а дев'ять — у протилежному напрямку. Астрономи вважають, що це можна пояснити тим, що галактика "Локі" була поглинута Чумацьким Шляхом, коли була ще дуже молодою і коли її власні орбіти були хаотичними, що призвело до перемішування зірок.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що зірки в Чумацькому Шляху перестають формуватися на відстані 40 000 світлових років від центру галактики, діаметр якої становить 100 000 світлових років. Вчені поки не знають причину.

Також Фокус писав про те, що астронавт NASA побачив яскравий вибух в атмосфері Землі з Міжнародної космічної станції.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Futurism.