Астронавт NASA побачив яскравий вибух в атмосфері Землі з Міжнародної космічної станції (фото)

Американський астронавт вважає, що це якийсь уламок космічного сміття або супутник, що зруйнувався під час входу в атмосферу. Але, ймовірно, це не так.

На Міжнародній космічній станції (МКС), дивлячись вниз, можна побачити "падаючі зірки". Астронавт NASA Крістофер Вільямс побачив внизу в атмосфері Землі дивовижний яскравий об'єкт і зафіксував його на камеру, пише Фокус.

У пості в соціальній мережі Х Крістофер Вільямс повідомив, що 27 квітня, перебуваючи на борту МКС, він побачив дещо справді цікаве. Він хотів побачити, як до МКС наближається російський космічний вантажний корабель "Прогрес МС-34", що доправляє нові припаси та обладнання для астронавтів.

Фото: X (Twitter)

"Коли ми пролітали над Західною Африкою, я побачив яскравий об'єкт прямо під нами, що проносився крізь верхні шари атмосфери. Я бачив, як його хвіст ріс, а потім розсипався на безліч дрібних шматочків. Думаю, це був якийсь уламок космічного сміття або супутник, що руйнується при вході в атмосферу. Це було справжнє світлове шоу", — написав Вільямс.

Космічний вантажний корабель "Прогрес МС-34" стартував 25 квітня і прибув на МКС 27 квітня. Він доставив на орбітальну станцію близько трьох тонн продовольства, інших припасів і наукового обладнання. Вантажний корабель залишиться прикріпленим до МКС протягом приблизно семи місяців, після чого покине її і згорить в атмосфері Землі.

Об'єкт, що нагадує болід, який згорає в атмосфері і який бачив Вільямс, можливо, пов'язаний із запуском корабля "Прогрес МС-34". Ймовірно, верхня ступінь ракети-носія "Союз", яка вивела вантажний корабель на орбіту, увійшла в атмосферу в потрібний час і в потрібному місці, і викликала вражаюче видовище.

Крістофер Вільямс прибув на МКС 27 листопада 2025 року на борту російського космічного корабля "Союз" разом з астронавтами з РФ Сергієм Кудь-Сверчковим і Сергієм Мікаєвим.

Наразі на МКС, окрім цього тріо, перебуває також екіпаж місії Crew-12, які стартували 13 лютого 2026 року: астронавти NASA Джессіка Меїр і Джек Гетевей, Софі Адено з Європейського космічного агентства і росіянин Андрій Федяєв.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Х, Space.