Американець вирішив скористатися порадою ШІ під час планування вбивства двох людей. ChatGPT дав відповідь.

У квітні минулого року студент Університету штату Флорида Фенікс Ікнер використовував ChatGPT, коли готувався розстріляти інших студентів. У підсумку йому вдалося вбити двох і поранити сімох. Ікнер запитував у ШІ, як відключити запобіжник на його зброї, які патрони використовувати і навіть де знайти найбільшу кількість людей для вбивства на території університету. Ці запитання підкреслюють, як деякі люди вже використовують ШІ для планування і скоєння злочинів. Тепер стало відомо ще про один подібний випадок, пише Фокус.

Стало відомо, що головний підозрюваний у вбивстві двох аспірантів Університету Південної Флориди (місто Тампа) запитав у ChatGPT, чи варто ховати людське тіло в сміттєвому баку. Це питання він поставив 13 квітня, за три дні до скоєння злочину, згідно з судовими документами.

"Що станеться, якщо людину покладуть у чорний сміттєвий мішок і викинуть у сміттєвий бак?", — запитав ШІ 26-річний Хішам Абугарбі. Йому згодом було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня Заміля Лимона і Нахіди Брісті.

Після того, як ChatGPT сказав йому, що це звучить небезпечно, Абугарбі відповів багатозначним запитанням: "Як вони це дізнаються?"

Докази у справі здаються неспростовними. Один із сусідів підозрюваного бачив, як той завантажував коробки в сміттєвий бак. Подальший обшук виявив речі, які колись належали Лимону, включно зі студентським квитком.

Тіло Лимона пізніше поліція виявила всередині міцного сміттєвого мішка, який не був викинутий у сміттєвий бак, на краю мосту через затоку Тампа. На тілі були виявлені сліди множинних колото-різаних ран, згідно з результатами розтину. Тіло Брісті досі не впізнано, незважаючи на виявлення людських останків.

Абугарбі висунуто обвинувачення, включно з убивством першого ступеня, завданням побоїв, незаконним позбавленням волі, як випливає із судових документів.

Поліція поки не може точно визначити можливий мотив, але використання Абугарбі ChatGPT вказує на тривожну нову тенденцію. Відповіді чат-ботів ШІ на деякі лякаючі питання все частіше з'являються в судових документах, підкреслюючи, як все частіше деякі люди використовують цю технологію при плануванні злочинів.

Уже кілька разів за останній рік у зв'язку з убивствами в судових документах з'являється спілкування злочинців із ChatGPT, створеним компанією OpenAI. На тлі останніх подій компанія спробувала заспокоїти громадськість у блозі на своєму сайті, пообіцявши "вчитися, вдосконалюватися і коригувати курс".

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Futurism, NBC.