Безпілотне таксі в аеропорту вкрало багаж у жителя США: що сталося

Американець уперше в житті скористався послугами безпілотного таксі Waymo, але перш ніж він встиг дістати свій багаж із багажника автомобіля, останній поїхав.

Втрата багажу — звична справа для мандрівників, і зазвичай виною тому є людська помилка. Однак крадіжка багажу безпілотним таксі в аеропорту — це щось нове. Але саме така неприємна ситуація трапилася з жителем штату Каліфорнія, пише Фокус.

Американець Ді Джин вперше в житті здійснив поїздку на безпілотному таксі Waymo зі свого будинку в місті Саннівейл, штат Каліфорнія, до Міжнародного аеропорту Сан-Хосе. У нього був запланований переліт до міста Сан-Дієго.

20-хвилинна поїздка пройшла досить гладко, як заявив Джин. Але коли він під'їхав до аеропорту, безпілотне таксі Waymo поїхало з його багажем, адже американець не зміг його витягнути з багажника.

"Я натиснув кнопку відкриття багажника, спробував дістати свій багаж, але нічого не сталося, і машина одразу ж поїхала", — розповів Джин.

Мандрівник одразу ж зателефонував до служби підтримки клієнтів компанії Waymo, де йому повідомили, що машина вже прямує до гаража і не може повернутися назад. Тож Джин полетів до Сан-Дієго без валізи, змінного одягу та робочих документів.

Пізніше компанія Waymo надіслала Джину електронного листа, в якому було сказано, що його багаж зберігається у них на складі. Але компанія відмовилася оплачувати послугу доставки, а це означає, що для того, щоб Джин отримав свою валізу назад, йому довелося б оплатити доставку самостійно. Компанія Waymo також запропонувала Джину дві безкоштовні поїздки на безпілотному таксі, щоб він міг дістатися до складу і забрати свої речі та повернутися назад.

Джин вважав несправедливим платити за доставку. Він також вважав несправедливим витрачати понад дві години на поїздку в Сан-Франциско тільки для того, щоб забрати свої речі.

"Це абсолютно безглуздо, тому що це не моя вина", — сказав Джин.

Пізніше представник компанії Waymo зв'язався з Джином і сказав, що компанія оплатить доставку його багажу. Джин сказав, що його влаштовує таке рішення. Американець зазначив, що він є прихильником безпілотних технологій, але сказав, що ця ситуація залишила неприємний осад.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Futurism, NBC.