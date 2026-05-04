Беспилотное такси в аэропорту украло багаж у жителя США: что случилось

Американец впервые в жизни воспользовался услугами беспилотного такси Waymo, но прежде чем он успел достать свой багаж из багажника автомобиля, последний уехал.

Потеря багажа — обычное дело для путешественников, и обычно виной тому является человеческая ошибка. Однако кража багажа беспилотным такси в аэропорту – это что-то новое. Но именно такая неприятная ситуация случилась с жителем штата Калифорния, пишет Фокус.

Американец Ди Джин впервые в жизни совершил поездку на беспилотном такси Waymo из своего дома в городе Саннивейл, штат Калифорния, в Международный аэропорт Сан-Хосе. У него был запланирован перелет в город Сан-Диего.

20-минутная поездка прошла достаточно гладко, как заявил Джин. Но когда он подъехал к аэропорту, беспилотное такси Waymo уехало с его багажом, ведь американец не смог его вытащить из багажника.

"Я нажал кнопку открытия багажника, попытался достать свой багаж, но ничего не произошло, и машина тут же уехала", — рассказал Джин.

Путешественник сразу же позвонил в службу поддержки клиентов компании Waymo, где ему сообщили, что машина уже направляется в гараж и не может вернуться обратно. Поэтому Джин улетел в Сан-Диего без чемодана, сменной одежды и рабочих документов.

Позже компания Waymo отправила Джину электронное письмо, в котором было сказано, что его багаж хранится у них на складе. Но компания отказалась отплачивать услугу доставки, а это значит, что для того, чтобы Джин получил свой чемодан обратно, ему пришлось бы оплатить доставку самостоятельно. Компания Waymo также предложила Джину две бесплатные поездки на беспилотном такси, чтобы он мог добраться до склада и забрать свои вещи и вернуться обратно.

Джин посчитал несправедливым платить за доставку. Он также посчитал несправедливым тратить более двух часов на поездку в Сан-Франциско только для того, чтобы забрать свои вещи.

"Это совершенно бессмысленно, потому что это не моя вина", — сказал Джин.

Позже представитель компании Waymo связался с Джином и сказал, что компания оплатит доставку его багажа. Джин сказал, что его устраивает такое решение. Американец отметил, что он является поклонником беспилотных технологий, но сказал, что эта ситуация оставила неприятный осадок.

При написании этого материала использованы источники: Futurism, NBC.