Беспилотные такси Tesla путаются в маршруте и высаживают пассажиров на 60 км/ч (видео)

Tesla начала тестовую эксплуатацию беспилотных Robotaxi на дорогах общего пользования в США. Первые пассажиры такси столкнулись с неприятными сюрпризами.

Беспилотные такси Tesla сейчас тестируют в штате Техас — в городах Даллас и Хьюстон. Испытания сопровождаются многочисленными проблемами и сбоями в работе, сообщает сайт Autoblog.

Сейчас беспилотные электромобили Tesla Model Y перевозят пассажиров в тестовом режиме на территории площадью 78 кв. м в Далласе и 64 кв. км в Хьюстоне. Пока в каждом городе эксплуатируется только по одному авто, но их количество планируют увеличить.

Важно

Смена приоритетов: Tesla выпустит недорогой электромобиль по цене Skoda Octavia

Первые пассажиры начали жаловаться на некорректную работу Tesla Robotaxi. Поскольку в салоне нет оператора, который при необходимости возьмет управление на себя, то проблемы могут исправлять только дистанционно — для этого нужно звонить в колл-центр Tesla.

Відео дня

В соцсетях публикуют видео с багами беспилотных такси. Электромобили Tesla не распознают дорожные знаки и сигналы светофора, не доезжают до выбранного пункта назначения 3-4 км или вообще путаются в маршруте и блуждают по дорогам.

Однажды беспилотное авто остановилось на хайвее. А другому пассажиру такси предложило выйти на ходу — авто на тот момент ехало со скоростью 64 км/ч.

Кстати, недавно в Китае десятки беспилотных такси остановились прямо посреди дороги и вызвали аварии.

