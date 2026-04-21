Безпілотні таксі Tesla плутаються у маршруті та висаджують пасажирів на 60 км/год (відео)

Tesla почала тестову експлуатацію безпілотних Robotaxi на дорогах загального користування в США. Перші пасажири таксі зіткнулися з неприємними сюрпризами.

Безпілотні таксі Tesla наразі тестують у штаті Техас — у містах Даллас та Х’юстон. Випробування супроводжуються численними проблемами та збоями в роботі, повідомляє сайт Autoblog.

Наразі безпілотні електромобілі Tesla Model Y перевозять пасажири в тестовому режимі на території площею 78 кв. м у Далласі та 64 кв. км у Х’юстоні. Поки що в кожному місті експлуатується лише по одному авто, але їх кількість планують збільшити.

Перші пасажири почали скаржитися на некоректну роботу Tesla Robotaxi. Оскільки в салоні немає оператора, який за потреби візьме керування на себе, то проблеми можуть виправляти лише дистанційно – для цього потрібно дзвонити в кол-центр Tesla.

У соцмережах публікують відео з багами безпілотних таксі. Електромобілі Tesla не розпізнають дорожні знаки та сигнали світлофора, не доїжджають до обраного пункту призначення 3-4 км чи взагалі плутаються у маршруті і блукають дорогами.

Одного разу безпілотне авто зупинилося на хайвеї. А іншому пасажиру таксі запропонувало вийти на ходу – авто на той момент їхало зі швидкістю 64 км/год.

До речі, нещодавно в Китаї десятки безпілотних таксі зупинилися просто посеред дороги і спричинили аварії.

