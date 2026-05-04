Американец решил воспользоваться советом ИИ во время планирования убийства двух человек. ChatGPT дал ответ.

В апреле прошлого года студент Университета штата Флорида Феникс Икнер использовал ChatGPT, когда готовился расстрелять других студентов. В итоге ему удалось убить двоих и ранить семерых. Икнер спрашивал у ИИ, как отключить предохранитель на его оружии, какие патроны использовать и даже где найти наибольшее количество людей для убийства на территории университета. Эти вопросы подчеркивают, как некоторые люди уже используют ИИ для планирования и совершения преступлений. Теперь стало известно еще об одном подобном случае, пишет Фокус.

Стало известно, что главный подозреваемый в убийстве двух аспирантов Университета Южной Флориды (город Тампа) спросил у ChatGPT, стоит ли прятать человеческое тело в мусорном баке. Этот вопрос он задал 13 апреля, за три дня до совершения преступления, согласно судебным документам.

"Что произойдет, если человека положат в черный мусорный мешок и выбросят в мусорный бак?", — спросил ИИ 26-летний Хишам Абугарби. Ему впоследствии было предъявлено обвинение в убийстве первой степени Замиля Лимона и Нахиды Бристи.

После того, как ChatGPT сказал ему, что это звучит опасно, Абугарби ответил многозначительным вопросом: "Как они это узнают?"

Улики по делу кажутся неопровержимыми. Один из соседей подозреваемого видел, как тот загружал коробки в мусорный бак. Последующий обыск выявил вещи, которые когда-то принадлежали Лимону, включая студенческий билет.

Тело Лимона позже было обнаружено полицией внутри прочного мусорного мешка, который не был выброшен в мусорный бак, на краю моста через залив Тампа. На теле были обнаружены следы множественных колото-резаных ран, согласно результатам вскрытия. Тело Бристи до сих пор не опознано, несмотря на обнаружение человеческих останков.

Абугарби предъявлены обвинения, включая убийство первой степени, нанесение побоев, незаконное лишение свободы, как следует из судебных документов.

Полиция пока не может точно определить возможный мотив, но использование Абугарби ChatGPT указывает на тревожную новую тенденцию. Ответы чат-ботов ИИ на некоторые пугающие вопросы все чаще появляются в судебных документах, подчеркивая, как все чаще некоторые люди используют эту технологию при планировании преступлений.

Уже несколько раз за последний год в связи с убийствами в судебных документах всплывает общение преступников с ChatGPT, созданным компанией OpenAI. На фоне последних событий компания попыталась успокоить общественность в блоге на своем сайте, пообещав "учиться, совершенствоваться и корректировать курс".

При написании этого материала использованы источники: Futurism, NBC.