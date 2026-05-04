Астронавт NASA увидел яркий взрыв в атмосфере Земли с Международной космической станции (фото)

Американский астронавт считает, что это какой-то обломок космического мусора или спутник, разрушившийся при входе в атмосферу. Но, вероятно, это не так.

На Международной космической станции (МКС), глядя вниз, можно увидеть "падающие звезды". Астронавт NASA Кристофер Уильямс увидел внизу в атмосфере Земли удивительный яркий объект и запечатлел его на камеру, пишет Фокус.

В посте в социальной сети Х Кристофер Уильямс сообщил, что 27 апреля, находясь на борту МКС, он увидел нечто действительно интересное. Он хотел увидеть, как к МКС приближается российский космический грузовой корабль "Прогресс МС-34", доставляющий новые припасы и оборудование для астронавтов.

Фото: X (Twitter)

"Когда мы пролетали над Западной Африкой, я увидел яркий объект прямо под нами, проносящийся сквозь верхние слои атмосферы. Я видел, как его хвост рос, а затем рассыпался на множество мелких кусочков. Думаю, это был какой-то обломок космического мусора или спутник, разрушающийся при входе в атмосферу. Это было настоящее световое шоу", — написал Уильямс.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-34" стартовал 25 апреля и прибыл на МКС 27 апреля. Он доставил на орбитальную станцию около трех тонн продовольствия, других припасов и научного оборудования. Грузовой корабль останется прикрепленным к МКС в течение примерно семи месяцев, после чего покинет ее и сгорит в атмосфере Земли.

Объект, напоминающий сгорающий в атмосфере болид, который видел Уильямс, возможно, связан с запуском корабля "Прогресс МС-34". Вероятно, верхняя ступень ракеты-носителя "Союз", которая вывела грузовой корабль на орбиту, вошла в атмосферу в нужное время и в нужном месте, и вызвала впечатляющее зрелище.

Кристофер Уильямс прибыл МКС 27 ноября 2025 года на борту российского космического корабля "Союз" вместе с астронавтами из РФ Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым.

Сейчас на МКС кроме этого трио находится также экипаж миссии Crew-12, которые стартовали 13 февраля 2026 года: астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, Софи Адено из Европейского космического агентства и россиянин Андрей Федяев.

При написании этого материала использованы источники: Х, Space.