У NASA створили потужний двигун, що працює на літії, для польотів на Марс (відео)

У Лабораторії реактивного руху NASA пройшло успішне випробування нового електромагнітного двигуна, який допоможе швидше й ефективніше дістатися Червоної планети.

Учені з NASA провели тестовий запуск нового потужного електромагнітного двигуна, що працює на парах літію. Ця технологія дасть змогу здійснювати більш швидкі та ефективні польоти на Марс як роботизованих апаратів, так і астронавтів. Прототип нового двигуна досяг рівнів потужності, що перевищують найпотужніші електричні двигуни на будь-яких існуючих космічних апаратах NASA, пише Фокус.

Випробування прототипу нового електромагнітного двигуна знаменує собою значний крок уперед, який зробило NASA на шляху до запуску перших пілотованих місій на Марс.

Під час п'яти вмикань вольфрамовий електрод у центрі двигуна яскраво світився білим світлом, досягаючи температури понад 2800 градусів за Цельсієм. Випробування проводили в Лабораторії реактивного руху NASA, де розташована вакуумна установка для конденсації металевих паливних елементів, призначена для безпечного тестування електричних двигунів, що використовують металеве пароподібне паливо.

Електричні двигуни використовують до 90% менше палива, ніж традиційні хімічні ракетні двигуни. Сучасні електричні двигуни, такі як ті, якими оснащений апарат NASA "Психея", що прямує до однойменного багатого на метали астероїда, використовують сонячну енергію для прискорення палива, створюючи безперервну тягу, яка допомагає збільшувати швидкість.

Учені провели випробування прототипу магнітоплазмодинамічного двигуна, що працює на літії. Цей двигун відрізняється від наявних електричних двигунів тим, що використовує високі струми, що взаємодіють із магнітним полем, для електромагнітного прискорення літієвої плазми.

Під час випробувань двигун досяг потужності 120 кіловат. Це більш ніж у 25 разів перевищує потужність двигунів на апараті "Психея", який використовує найпотужніші електричні двигуни серед усіх космічних апаратів NASA. У вакуумі космосу постійна тяга, створювана двигунами зонда "Психея", з часом дасть змогу йому набрати швидкість до 200 000 км/год.

У найближчому майбутньому вчені з NASA планують довести потужність нового електромагнітного двигуна до 500 кіловат і навіть до 1 мегавата. Для пілотованої місії на Марс може знадобитися від 2 до 4 мегават енергії, а отже, космічний корабель з астронавтами буде оснащений кількома двигунами нового покоління.

Літієві магнітоплазмодинамічні двигуни потенційно можуть працювати на високих рівнях потужності, ефективно використовувати паливо і забезпечувати значно більшу тягу, ніж наявні електричні двигуни. Вони могли б зменшити стартову масу космічного корабля, а отже знизити витрати на запуск.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: NASA.