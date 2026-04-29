Смертоносне жало і клешні скорпіонів містять секретну зброю: з'ясувалося, навіщо (фото)

Метали у скорпіонів є їхньою секретною зброєю. Завдяки мільйонам років еволюції скорпіони стали природженими вбивцями.

Скорпіони — це мисливці, чиї навички відточувалися протягом мільйонів років еволюції. Броньований екзоскелет, сильні клешні, отруйне жало — все це допомагає скорпіонам або полювати на комах, дрібних ссавців і рептилій, або захищатися від змій і птахів. Учені давно знали, що у скорпіонів є секретна зброя: металеве покриття на кінці жала і на клешнях. Тепер учені з'ясували, яке призначення у цих металів, пише Фокус .

Вчені знали, що в жалі та клешнях скорпіонів присутні різні метали, зокрема цинк і залізо. Не зовсім зрозуміло було, як розподілені ці метали у різних видів скорпіонів і яку функцію виконують.

Деякі види скорпіонів частіше використовують отруйне жало, ніж клешні під час полювання, тоді як інші застосовують протилежну стратегію. Вчені припустили, що розподіл металів може відповідати тому, чи віддає перевагу даний вид під час полювання жалу або клешням. Скорпіони використовують два знерухомлення здобичі — клешні та жало. Але не всі види скорпіонів використовують їх однаково.

Науковці провели дослідження 18 різних видів скорпіонів і з'ясували, що їхні клешні та жала справді містять метали Фото: popsci.com

Учені провели дослідження 18 різних видів скорпіонів і з'ясували, що їхні клешні та жала дійсно містять метали. Дослідження показало, що в різних видів такі метали, як цинк, марганець і залізо, концентруються в певних частинах жала і клешні скорпіона, зміцнюючи ділянки, що піддаються найбільшому навантаженню. Також з'ясувалося, що концентрація металів залежить від стилю полювання кожного виду.

Вчені виявили наявність двох різних шарів металів у скорпіонів. У жалах скорпіонів було виявлено велику кількість цинку, за яким слідував шар марганцю. Аналогічний розподіл спостерігається і в клешнях. Вчені виявили або цинк, або комбінацію цинку і заліза вздовж ріжучої кромки клешні, в тій частині, яка захоплює і розрізає здобич.

Жало скорпіона Фото: IFLS

Цинк частіше зустрічається у видів з довгими, тонкими клешнями — такими, що використовуються для захоплення й утримання здобичі, а не для її розчавлювання. Ці скорпіони, як правило, більше покладаються на своє жало, використовуючи клешні для контролю здобичі перед введенням отрути. Це, ймовірно, змінює функцію металу. Замість простого збільшення міцності, цинк може сприяти зменшенню зносу, дозволяючи більш тонким клешням витримувати багаторазові навантаження, не ламаючись.

Це відкриття припускає еволюційний зв'язок між способом використання зброї та специфічними властивостями металу, який її зміцнює.

Результати дослідження мають серйозні наслідки для розуміння ширшого світу членистоногих і комах. Скорпіони — далеко не єдині істоти, які містять метали у своїй анатомії. Метали були виявлені в жалах та інших структурах павуків, мурашок, бджіл і ос.

Вивчення не тільки наявності, а й місця розташування металів може допомогти пояснити, як різні види адаптували свою зброю для полювання, захисту і виживання.

