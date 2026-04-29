Смертоносное жало и клешни скорпионов содержат секретное оружие: выяснилось, зачем (фото)

Металлы у скорпионов являются их секретным оружием. Благодаря миллионам лет эволюции скорпионы стали прирожденными убийцами.

Скорпионы — это охотники, чьи навыки оттачивались на протяжении миллионов лет эволюции. Бронированный экзоскелет, сильные клешни, ядовитое жало — все это помогает скорпионам либо охотиться на насекомых, мелких млекопитающих и рептилий, либо защищаться от змей и птиц. Ученые давно знали, что у скорпионов есть секретное оружие: металлическое покрытие на конце жала и на клешнях. Теперь ученые выяснили, какое предназначение у этих металлов, пишет Фокус.

Ученые знали, что в жале и клешнях скорпионов присутствуют разные металлы, в том числе цинк и железо. Не совсем ясно было как распределены эти металлы у разных видов скорпионов и какую функцию выполняют.

Некоторые виды скорпионов чаще используют ядовитое жало, чем клешни во время охоты, в то время как другие применяют противоположную стратегию. Ученые предположили, что распределение металлов может соответствовать тому, предпочитает ли использовать данный вид во время охоты жало или клешни. Скорпионы используют два обездвиживания добычи клешни и жало. Но не все виды скорпионов используют их одинаково.

Ученые провели исследование 18 различных видов скорпионов и выяснили, что их клешни и жала действительно содержат металлы. Исследование показало, что у разных видов такие металлы, как цинк, марганец и железо, концентрируются в определенных частях жала и клешней скорпиона, укрепляя области, подверженные наибольшей нагрузке. Также выяснилось, что концентрация металлов зависит от стиля охоты каждого вида.

Ученые обнаружили наличие двух различных слоев металлов у скорпионов. В жалах скорпионов было обнаружено большое количество цинка, за которым следовал слой марганца. Аналогичное распределение наблюдается и в клешнях. Ученые обнаружила либо цинк, либо комбинацию цинка и железа вдоль режущей кромки клешни, в той части, которая захватывает и разрезает добычу.

Цинк чаще встречается у видов с длинными, тонкими клешнями — такими, которые используются для захвата и удержания добычи, а не для ее раздавливания. Эти скорпионы, как правило, больше полагаются на свое жало, используя клешни для контроля добычи перед введением яда. Это, вероятно, меняет функцию металла. Вместо простого увеличения прочности, цинк может способствовать уменьшению износа, позволяя более тонким клешням выдерживать многократные нагрузки, не ломаясь.

Это открытие предполагает эволюционную связь между способом использования оружия и специфическими свойствами металла, который его укрепляет.

Результаты исследования имеют серьезные последствия для понимания более широкого мира членистоногих и насекомых. Скорпионы — далеко не единственные существа, которые содержат металлы в своей анатомии. Металлы были обнаружены в жалах и других структурах пауков, муравьев, пчел и ос.

Изучение не только наличия, но и местоположения металлов может помочь объяснить, как разные виды адаптировали свое оружие для охоты, защиты и выживания.

При написании этого материала использованы источники: Journal of the Royal Society Interface, Popular Science, Discover Magazine.