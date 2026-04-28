10 минут невероятной боли: ученые доказали, что рыбы на самом деле страдают во время вылова

В новом исследовании ученые доказали, что рыбы испытывают мучительные боли в течение минимум 10 минут после вылова. Теперь эксперты призывают к реформам.

Ежегодно более двух триллионов диких и выращенных рыб уничтожаются для пропитания человечества, но эти смерти часто остаются незамеченными. Однако теперь у ученых появился новый важный аргумент: рыбы на самом деле могут страдать, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые обнаружили, что радужная форель, вид выращиваемый и потребляемый по всему миру, испытывает не просто смерть, а длительную и интенсивную форму страданий при удушении воздухом. Новая работа ученых также проливает свет на эти страдания и предлагает путь к их уменьшению.

Відео дня

В отличие от воздействия на окружающую среду или общественного здравоохранения, страдания животных не имеют универсального показателя. Нет аналогов углеродного следа или потерянных лет жизни, а потому для решения этой проблемы команда разработала Рамочную концепцию оценки благополучия (WFF).

Отметим, что этот инструмент позволит измерить боль в минутах, позволяя ученым сравнить результаты благополучия разных видов и условий. В новой работе команда применила этот метод к забою форели, где воздействие воздуха до сих пор широко используется.

Когда рыбу вытаскивают из воды, начинается медленное и стрессовое ухудшение состояния: жабры спадают, а рыбы задыхаются от паники; химический крови резко меняется,, кислород исчезает, а углекислый газ накапливается. Эти биологические реакции разворачиваются по мере того, как рыба продолжает двигаться, задыхаться и страдать — порой мучения могут длиться до 25 минут.

В ходе исследования команда разделила страдания форели на четыре временных отрезка. Они варьируются от тревоги при извлечении до окончательного угнетения мозговой активности перед потерей сознания. Исследователи подсчитали, что в среднем форель испытывает около 10 минут боли, которая классифицируется как болезненная, приводящая к инвалидности или мучительная. В некоторых случаях агония рыб может длиться более 20 минут.

Авторы отмечают, что в своей работе они использовали нейрофизиологические данные, такие как сигналы ЭЭГ и потеря рефлексов, для определения сознания. Команда также изучила реакцию рыбы на углекислый газ, дисбаланс pH, мышечное истощение и раздражители, вызывающие страх. Каждый уровень боли имел свои специфические критерии, от раздражения до полного нарушения основных функций.

Удушение воздухом по-прежнему легально и распространено во многих уголках планеты. Однако теперь новые данные показывают, что на самом деле такой метод вовсе не быстр и безболезнен. Охлаждение во льду или использование ледяной кашицы может показаться более щадящим методом, однако для холодоустойчивых видов, таких как форель, этот метод лишь замедляет метаболизм.

Исследователи также оценили два метода забоя: электрическое и ударное. Электрическое оглушение, при правильном использовании, может сэкономить от 60 до 1200 минут страданий на каждый потраченный доллар. Это делает его одним из наиболее экономически эффективных методов улучшения благополучия животных. Однако его применение остается непоследовательным.

В то же время ударное оглушение (физический удар по голове) демонстрирует лучшую стабильность в лабораторных условиях, однако фактически его чрезвычайно сложно масштабировать.

При написании использовались материалы Scientific Reports, Earth.com.