10 хвилин неймовірного болю: вчені довели, що риби насправді страждають під час вилову

У новому дослідженні вчені довели, що риби відчувають болісні болі протягом щонайменше 10 хвилин після вилову. Тепер експерти закликають до реформ.

Щорічно понад два трильйони диких і вирощених риб знищуються для прожитку людства, але ці смерті часто залишаються непоміченими. Однак тепер у вчених з'явився новий важливий аргумент: риби насправді можуть страждати, пише Фокус.

У новому дослідженні вчені виявили, що райдужна форель, вид, який вирощують і споживають у всьому світі, зазнає не просто смерті, а тривалої та інтенсивної форми страждань під час удушення повітрям. Нова робота вчених також проливає світло на ці страждання і пропонує шлях до їх зменшення.

На відміну від впливу на довкілля чи громадську охорону здоров'я, страждання тварин не мають універсального показника. Немає аналогів вуглецевого сліду чи втрачених років життя, а тому для розв'язання цієї проблеми команда розробила Рамкову концепцію оцінки благополуччя (WFF).

Зазначимо, що цей інструмент дасть змогу виміряти біль у хвилинах, даючи змогу вченим порівняти результати благополуччя різних видів і умов. У новій роботі команда застосувала цей метод до забою форелі, де вплив повітря досі широко використовується.

Коли рибу витягують із води, починається повільне і стресове погіршення стану: зябра спадають, а риби задихаються від паніки; хімічний крові різко змінюється, кисень зникає, а вуглекислий газ накопичується. Ці біологічні реакції розгортаються в міру того, як риба продовжує рухатися, задихатися і страждати — часом муки можуть тривати до 25 хвилин.

Під час дослідження команда розділила страждання форелі на чотири часові відрізки. Вони варіюються від тривоги під час вилучення до остаточного пригнічення мозкової активності перед втратою свідомості. Дослідники підрахували, що в середньому форель відчуває близько 10 хвилин болю, який класифікують як болючий, що призводить до інвалідності або болісний. У деяких випадках агонія риб може тривати понад 20 хвилин.

Автори зазначають, що у своїй роботі вони використовували нейрофізіологічні дані, такі як сигнали ЕЕГ і втрата рефлексів, для визначення свідомості. Команда також вивчила реакцію риби на вуглекислий газ, дисбаланс pH, м'язове виснаження і подразники, що викликають страх. Кожен рівень болю мав свої специфічні критерії, від подразнення до повного порушення основних функцій.

Удушення повітрям, як і раніше, легальне і поширене в багатьох куточках планети. Однак тепер нові дані показують, що насправді такий метод зовсім не швидкий і безболісний. Охолодження в льоду або використання крижаної кашки може здатися більш щадним методом, однак для холодостійких видів, таких як форель, цей метод лише уповільнює метаболізм.

Дослідники також оцінили два методи забою: електричний та ударний. Електричне оглушення, при правильному використанні, може заощадити від 60 до 1200 хвилин страждань на кожен витрачений долар. Це робить його одним із найбільш економічно ефективних методів поліпшення благополуччя тварин. Однак його застосування залишається непослідовним.

Водночас ударне оглушення (фізичний удар по голові) демонструє кращу стабільність у лабораторних умовах, однак фактично його надзвичайно складно масштабувати.

Під час написання використовували матеріали Scientific Reports, Earth.com.