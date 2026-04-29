В NASA создали мощный двигатель, работающий на литии, для полетов на Марс (видео)

В Лаборатории реактивного движения NASA прошло успешное испытание нового электромагнитного двигателя, который поможет быстрее и эффективнее добраться до Красной планеты.

Ученые из NASA провели тестовый запуск нового мощного электромагнитного двигателя, которые работает на парах лития. Эта технология позволит осуществлять более быстрые и эффективные полеты на Марс как роботизированных аппаратов, так и астронавтов. Прототип нового двигателя достиг уровней мощности, превышающих самые мощные электрические двигатели на любых существующих космических аппаратах NASA, пишет Фокус.

Испытание прототипа нового электромагнитного двигателя знаменует собой значительный шаг вперед, который сделало NASA на пути к запуску первых пилотируемых миссий на Марс.

Во время пяти включений вольфрамовый электрод в центре двигателя ярко светился белым светом, достигая температуры более (2800 градусов по Цельсию. Испытание проводилось в Лаборатории реактивного движения NASA, где находится вакуумная установка для конденсации металлических топливных элементов, предназначенная для безопасного тестирования электрических двигателей, использующих металлическое парообразное топливо.

Электрические двигатели используют до 90% меньше топлива, чем традиционные химические ракетные двигатели. Современные электрические двигатели, такие как те, которыми оснащен аппарат NASA "Психея", направляющийся к одноименному богатому металлами астероиду, используют солнечную энергию для ускорения топлива, создавая непрерывную тягу, которая помогает увеличивать скорость.

Ученые провели испытание прототипа магнитоплазмодинамического двигателя, работающего на литии. Этот двигатель отличается от существующих электрических двигателей тем, что использует высокие токи, взаимодействующие с магнитным полем, для электромагнитного ускорения литиевой плазмы.

В ходе испытаний двигатель достиг мощности 120 киловатт. Это более чем в 25 раз превышает мощность двигателей на аппарате "Психея", который использует самые мощные электрические двигатели среди всех космических аппаратов NASA. В вакууме космоса постоянная тяга, создаваемая двигателями зонда "Психея", со временем позволит ему набрать скорость до 200 000 км/ч.

В ближайшем будущем ученые из NASA планируют довести мощность нового электромагнитного двигателя до 500 киловатт и даже до 1 мегаватта. Для пилотируемой миссии на Марс может потребоваться от 2 до 4 мегаватт энергии, а значит космический корабль с астронавтами будет оснащен несколькими двигателями нового поколения.

Литиевые магнитоплазмодинамические двигатели потенциально могут работать на высоких уровнях мощности, эффективно использовать топливо и обеспечивать значительно большую тягу, чем существующие электрические двигатели. Они могли бы уменьшить стартовую массу космического корабля, а значит снизить затраты на запуск.

При написании этого материала использованы источники: NASA.