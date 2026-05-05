Физики создали новую форму материи, которой не должно существовать

Новое исследование показывает, что простое изменение магнитного поля во времени может открыть совершенно новые формы материи, которые не существуют в обычных условиях.

Физики воздействовали на материалы с помощью измененных с течением времени магнитных полей и в результате создали экзотические квантовые состояния, которые могут быть гораздо более стабильными и устойчивыми к ошибкам. Это одна из самых больших проблем в квантовых вычислениях. Ученые считают, что будущее квантовых технологий может зависеть не только от того, из чего состоят материалы, но и от того, как ими манипулируют во времени, пишет Фокус.

Считается, что квантовые технологии улучшат способы обработки больших и сложных наборов данных. Хотя в настоящее время они используются в основном в лабораториях, ожидается, что в ближайшем будущем они будут применяться в различных отраслях промышленности.

В новом исследовании физики изучили поведение материи в чрезвычайно малых масштабах, включая атомы, электроны и фотоны. Ученые хотели выяснить, как изменение магнитного поля во времени может привести к тому, что материя будет проявлять необычные и ранее невиданные свойства.

В итоге исследование показало, что при контролируемом, зависящем от времени изменении магнитных полей можно создавать квантовые состояния материи, которые не существуют в материалах, остающихся неизменными с течением времени.

Физики говорят, что полезные квантовые свойства могут зависеть не только от того, что представляет собой материал, но и от того, как он изменяется во времени. Ученым удалось создать совершенно новые квантовые формы материи, которые не существуют в обычных условиях.

Ученые говорят, что, регулируя изменение магнитных полей во времени можно создавать квантовые системы со свойствами, которые являются более стабильными и менее подвержены сбоям. Эти сбои являются серьезной проблемой в квантовых технологиях, что часто приводит к ошибкам в вычислениях или производительности системы.

Физики говорят, что новый научный прорыв может оказать существенное влияние на разработку будущих более совершенных квантовых технологий, которые будут использоваться, например, в фармацевтике или аэрокосмической промышленности.

Квантовая механика позволяет вычислительным системам обрабатывать информацию способами, значительно превосходящими возможности классических компьютеров. Эти системы могут выполнять крупномасштабные симуляции, анализировать огромные массивы данных и более эффективно решать сложные задачи. Магнитные поля играют центральную роль в этом процессе. Они обычно используются для управления и измерения квантовых битов или кубитов, фундаментальных единиц квантовой информации. Кубиты сопоставимы с 0 и 1 в классических вычислениях.

При написании этого материала использованы источники: Physical Review B, Science Daily.