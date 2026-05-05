Фізики створили нову форму матерії, якої не повинно існувати

Нове дослідження показує, що проста зміна магнітного поля в часі може відкрити абсолютно нові форми матерії, які не існують у звичайних умовах.

Фізики впливали на матеріали за допомогою змінених з плином часу магнітних полів і в результаті створили екзотичні квантові стани, які можуть бути набагато стабільнішими і стійкішими до помилок. Це одна з найбільших проблем у квантових обчисленнях. Вчені вважають, що майбутнє квантових технологій може залежати не тільки від того, з чого складаються матеріали, а й від того, як ними маніпулюють у часі, пише Фокус.

Вважається, що квантові технології поліпшать способи обробки великих і складних наборів даних. Хоча наразі їх використовують переважно в лабораторіях, очікується, що в найближчому майбутньому їх застосовуватимуть у різних галузях промисловості.

У новому дослідженні фізики вивчили поведінку матерії в надзвичайно малих масштабах, включно з атомами, електронами і фотонами. Науковці хотіли з'ясувати, як зміна магнітного поля в часі може призвести до того, що матерія проявлятиме незвичайні та раніше небачені властивості.

У підсумку дослідження показало, що за контрольованої, залежної від часу зміни магнітних полів можна створювати квантові стани матерії, які не існують у матеріалах, що залишаються незмінними з плином часу.

Фізики кажуть, що корисні квантові властивості можуть залежати не тільки від того, що являє собою матеріал, а й від того, як він змінюється в часі. Вченим вдалося створити абсолютно нові квантові форми матерії, які не існують у звичайних умовах.

Вчені кажуть, що, регулюючи зміну магнітних полів у часі, можна створювати квантові системи з властивостями, що є більш стабільними і менш схильні до збоїв. Ці збої є серйозною проблемою в квантових технологіях, що часто призводить до помилок в обчисленнях або продуктивності системи.

Фізики кажуть, що новий науковий прорив може істотно вплинути на розробку майбутніх досконаліших квантових технологій, які будуть використовуватися, наприклад, у фармацевтиці або аерокосмічній промисловості.

Квантова механіка дає змогу обчислювальним системам обробляти інформацію способами, що значно перевершують можливості класичних комп'ютерів. Ці системи можуть виконувати великомасштабні симуляції, аналізувати величезні масиви даних і ефективніше розв'язувати складні завдання. Магнітні поля відіграють центральну роль у цьому процесі. Вони зазвичай використовуються для управління і вимірювання квантових бітів або кубітів, фундаментальних одиниць квантової інформації. Кубіти можна порівняти з 0 і 1 у класичних обчисленнях.

