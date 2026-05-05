Астрономи виявили незвичайну зірку: відлітає з нашої галактики зі швидкістю 523 км/с

Вчені вважають, що вони виявили першу стару гіпершвидкісну зірку з малою масою, яка вирвалася з центру Чумацького Шляху за допомогою надмасивної чорної діри.

У Чумацькому Шляху виявлено всього кілька десятків гіпершвидкісних зірок, які вилетіли з центру нашої галактики. Але всі вони є молодими і масивними. Тепер же астрономи вперше виявили гіпершвидкісну зірку, що отримала назву DESI-HVS1, яка є старою і має невелику масу, пише Фокус.

Гіпершвидкісні зірки рухаються нашою галактикою зі швидкістю, яка перевищує швидкість руху решти зірок і зазвичай вона перевищує 500 км/с. Така швидкість дозволяє цим зіркам подолати гравітаційне тяжіння Чумацького Шляху і вирватися з нашої галактики. Зазвичай такі зірки утворюються внаслідок механізму Гіллса. Коли подвійна зоряна система пролітає повз надмасивну чорну діру в центрі галактики, одна зірка поглинається чорною дірою, а друга викидається в космос на величезній швидкості

Хоча припускається, що більшість відомих гіпершвидкісних зірок вийшли з центру нашої галактики, астрономи змогли підтвердити це лише для небагатьох із них. Також відомі гіпершвидкісні зірки, походження яких пов'язане з галактичним центром, є молодими і дуже масивними.

Тепер же астрономи вперше виявили стару гіпершвидкісну зірку з малою масою, яка вирвалася з центру Чумацького Шляху за допомогою надмасивної чорної діри. Ця зірка отримала назву DESI-HVS1 і вона є дуже давньою, а тому містить мало металів. Так астрономи називають хімічні елементи, які мають більшу масу за водень і гелій, з яких складалися найперші зірки.

Наразі зірка DESI-HVS1 перебуває на відстані близько 12 300 світлових років від нас і рухається зі швидкістю приблизно 523 км/с, що дасть їй змогу покинути межі нашої галактики.

Розрахунки показали, що зірка віком 14,1 мільярда років, була викинута з центру Чумацького Шляху приблизно 12,9 млн років тому після взаємодії з надмасивною чорною дірою. При цьому початкова її швидкість становила приблизно 682 км/с.

Спостереження показало, що гіпершвидкісна зірка DESI-HVS1 має приблизно 76% маси Сонця, тобто вона не дуже масивна, а її температура становить майже 6000 градусів Цельсія, що на 500 градусів вище, ніж температура поверхні Сонця.

При написанні цього матеріалу використані джерела: arXiv, Phys.