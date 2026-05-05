Світ на краю Сонячної системи має атмосферу: вважалося, що це неможливо (фото)

Нове відкриття кидає виклик уявленню вчених про транснептунові об'єкти за Плутоном. У далекого кам'янистого об'єкта було виявлено тонку атмосферу, якої не повинно бути.

Астрономи вперше виявили атмосферу в транснептунового об'єкта, який розташований за Плутоном у поясі Койпера на краю Сонячної системи. Вважалося, що такі невеликі холодні кам'янисті світи не можуть мати атмосферу. Якщо нове відкриття підтвердиться, астрономи виявили лише другий світ з атмосферою за Нептуном після карликової планети Плутон, пише Фокус.

За Нептуном, останньою планетою Сонячної системи, знаходиться пояс Койпера наповнений десятками тисяч замерзлих кам'янистих об'єктів. Через те, що вони розташовані за Нептуном їх називають транснептуновими об'єктами. Найбільшим і найвідомішим із них є карликова планета Плутон.

Тривалий час вважалося, що занадто слабка гравітація невеликих транснептунових об'єктів не дає змоги їм підтримувати навіть дуже тонку атмосферу. Хоча така є у Плутона, який вважається винятком із правил, у карликових планет Еріда, Хаумеа і Макемаке, що розташовані в поясі Койпера, атмосфери немає. А це найбільші транснептунові об'єкти. Нове відкриття кидає виклик уявленню астрономів про об'єкти в поясі Койпера.

Під час вивчення транснептунового об'єкта 2002 XV93 діаметром близько 500 км астрономи виявили, що він має тонку атмосферу. Такого висновку вчені дійшли, коли вивчили поведінку світла далекої зірки на тлі якої пройшов 2002 XV93.

Усі дані вказують на те, що цей об'єкт, який розташований приблизно за 6 мільярдів кілометрів від нас, має атмосферу, яка приблизно в 5-10 мільйонів разів тонша, ніж атмосфера Землі. Якщо нове відкриття підтвердиться, що астрономи виявили лише другий світ з атмосферою за Нептуном після карликової планети Плутон.

Астрономи кажуть, що це несподіване відкриття, але потрібно провести додаткові спостереження, щоб остаточно підтвердити факт існування атмосфери у 2002 XV93. Поки що дані показують, що крижані кам'янисті світи на краю Сонячної системи можуть мати атмосферу навіть незважаючи на свої невеликі розміри та низьку гравітацію, хоча вважалося, що це неможливо.

У астрономів є дві версії того, яким чином в об'єкта 2002 XV93 змогла утворитися атмосфера:

Її могло бути створено внаслідок кріовулканічної активності, коли з-під поверхні крижаного тіла вириваються такі гази як метан, азот або чадний газ.

Атмосферу могло бути створено внаслідок зіткнення з іншим об'єктом пояса Койпера, що призвело до викиду газів із надр 2002 XV93.

Якщо атмосфера утворилася внаслідок удару, вона може проіснувати лише кілька сотень років. Але якщо відбувається постійна кріовулканічна активність, то атмосфера може існувати дуже довго.

Астрономи хочуть провести нові спостереження за 2002 XV93 за допомогою космічного телескопа Вебб, щоб з'ясувати, чи справді там є атмосфера, і якщо так, то яку вона має природу і походження.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, CNN.