Екзоскелет для віртуозів: технологія дасть змогу освоїти будь-який музичний інструмент (фото)

Екзоскелети з технологією захоплення рухів дають змогу скрипалям, професіоналам і аматорам, відчувати найдрібніші рухи одне одного.

Крім того, що під час навчання гри на музичному інструменті необхідний емоційний зв'язок, учитель має ретельно контролювати рухи свого учня. Що, якби вчитель міг би кібернетично зв'язатися з учнем, щоб миттєво передавати свої власні навички гри, наприклад, на скрипці? Тепер це можливо. Вчені створили парні екзоскелети з технологією захоплення рухів і тактильним зворотним зв'язком для навчання гри на музичних інструментах, пише Фокус.

Учені з Гентського університету в Бельгії та Римського біомедичного університету (Італія) представили спеціальні екзоскелети, за допомогою яких можна встановити кібернетичний зв'язок між учителем музики й учнем. Ці екзоскелети, як стверджують учені, покращують процес навчання. Це продемонструвало випробування, у якому взяли участь професійні скрипалі та аматори, що опановують навички гри на скрипці.

Коли люди вчаться грі на музичних інструментах, вони використовують очі для спостереження за вчителем. Але що якщо в людини поганий зір? І що, якщо тонкі рухи вчителя надто непомітні, щоб будь-хто міг їх вловити?

Екзоскелетна система, розроблена вченими, навчає за допомогою тактильного сприйняття, подібно до того, як спортивні тренери, викладачі музики та інші вчителі допомагають змінити положення тіла або кінцівок своїх учнів. Тобто два екзоскелети, у вчителя й учня, обмінюються сигналами, які дають можливість встановити прямий зв'язок між тим, хто навчає, і тим, хто вчиться.

Фото: New Atlas

За допомогою екзоскелетів під час випробування, в якому взяло участь 10 пар скрипалів, могли не тільки бачити, чути, а й відчувати рухи один одного під час гри на скрипці.

Екзоскелети використовували датчики, які передавали точні дані про рухи кінцівок і прикладену силу між скрипалями. Коли рухи не збігалися, сервомотори екзоскелетів підштовхували скрипалів-аматорів у потрібному напрямку, щоб ті грали так само, як і їхні вчителі.

Усі скрипалі були новачками у використанні екзоскелетів, і ніхто з них не знав, що вони тактильно пов'язані, але цей зв'язок суттєво покращив просторово-часову координацію між музикантами. Простіше кажучи, кібернетично пов'язані екзоскелети дали змогу скрипалям краще вирівнювати руки і смички.

Як кажуть вчені, настає епоха, коли роботи можуть виступати посередниками у фізичному спілкуванні між людьми абсолютно новими способами. Це дослідження є першим кроком до систем, які фізично з'єднують людей, покращуючи їхню координацію і навчання.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Science Robotics, New Atlas.