Земля схожа на Меркурій: учені вперше вивчили поверхню світу поза Сонячною системою

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясували, який склад поверхні має кам'яниста планета, розташована на відстані 50 світлових років від нас.

Вчені завдяки космічному телескопу Вебб вперше безпосередньо проаналізували поверхню планети за межами Сонячної системи. Виявилося, що ця кам'яниста планета типу супер-Земля схожа на Меркурій, першу планету від Сонця, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

7 років тому астрономи виявили на відстані 50 світлових років від нас кам'янисту планету LHS 3844 b, яка обертається навколо невеликої і відносно холодної зірки класу червоний карлик. Планета перебуває так близько до своєї зірки, що один оберт здійснює всього за 11 годин. При цьому LHS 3844 b завжди обернена до своєї зірки тільки одним боком, як Місяць до Землі. Це означає, на одному боці планети вічний день, а на іншому — вічна ніч. На денному боці далекого світу температура сягає приблизно 725 градусів Цельсія.

Відео дня

Кам'яниста планета LHS 3844 b належить до класу супер-Земля, тобто вона приблизно на 30% більша за нашу планету. Якщо раніше астрономи в основному вивчали атмосфери світів за межами Сонячної системи, то тепер вони вперше вивчили поверхню далекої планети. Вони проаналізували тепло, що випромінюється поверхнею планети LHS 3844 b, щоб отримати дані про її склад. Астрономи виміряли інфрачервоне випромінювання, що випускається гарячою денною стороною планети.

Результати дослідження показали, що це темний гарячий світ без атмосфери, який нагадує Меркурій. Порівнявши отримані сигнали з відомими породами та мінералами Землі, Місяця та Марса, астрономи дійшли висновку, що кора планети не схожа на земну, яка багата на кремнезем і граніт. Така кора зазвичай утворюється внаслідок геологічних процесів, зумовлених водою та рухом плит, які переробляють породи і дозволяють легшим мінералам підніматися на поверхню.

Дані вказують на те, що поверхня LHS 3844 b складається переважно з базальту, темної вулканічної породи, багатої на залізо і магній. Базальт зазвичай зустрічається на Місяці та Меркурії. Також учені дійшли висновку, що ця планета містить дуже мало води.

Астрономи кажуть, що перше пряме вивчення геології планети за межами Сонячної системи знаменує собою значний крок уперед у розкритті природи далеких світів.

Фокус також писав про те, що у Сатурна є два дивні супутники, які постійно міняються місцями на орбіті.

Ще Фокус писав про те, що місячний посадковий модуль Джеффа Безоса успішно пройшов випробування.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Space.