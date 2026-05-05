Місячний посадковий модуль Джеффа Безоса успішно пройшов випробування (фото)

Посадковий модуль Blue Moon Mk1 є попередником Blue Moon Mk2, призначеного для висадки астронавтів NASA на поверхню Місяця.

NASA планує відправити своїх астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії "Артеміда-4" до кінця 2028 року. Для реалізації цього плану необхідно, щоб був готовий до використання місячний пілотований посадковий модуль. За право доставити перших у XXI столітті астронавтів на Місяць змагаються компанії Ілона Маска SpaceX і Джеффа Безоса Blue Origin. Посадковий модуль однієї з цих компаній NASA вибере для місії "Артеміда-4". Згідно з повідомленням NASA, ключове випробування успішно пройшов місячний посадковий модуль Blue Moon Mk1 компанії Blue Origin, який є попередником Blue Moon Mk2, призначеного для висадки астронавтів NASA на поверхню Місяця, пише Фокус.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з планом NASA, наприкінці 2027 року на навколоземній орбіті в рамках місії "Аретміда-3" має відбутися тестування посадкових модулів від SpaceX і Blue Origin. Хоча в NASA уточнюють, що буде перевірено готовність до місячної місії того модуля, який буде готовий до використання астронавтами. Чи буде якийсь із двох місячних модулів готовий до запуску вчасно, залишається відкритим питанням.

Ключове випробування успішно пройшов місячний посадковий модуль Blue Moon Mk1 компанії Blue Origin Фото: NASA

Але, принаймні, у Blue Origin є деякі досягнення. У Космічному центрі NASA імені Джонсона в Г'юстоні відбулося випробування посадкового модуля Blue Moon Mk1. У спеціальній термовакуумній камері інженери спостерігали, як він витримуватиме вакуум космосу та екстремальні перепади температур під час польоту до Місяця. Попередні дані вказують на те, що модуль має впоратися зі своєю місією.

Цей модуль має доставити на Місяць до кінця 2026 року не астронавтів, а наукові прилади та експерименти для NASA. У будь-якому разі технології цього модуля будуть використані в пілотованому модулі Blue Moon Mk2, на якому астронавти можуть приземлитися на Місяці у 2028 році.

Технології цього модуля будуть використані в пілотованому модулі Blue Moon Mk2, на якому астронавти можуть приземлитися на Місяці у 2028 році Фото: посадочный модуль

Але у Blue Origin є одна проблема. Пілотований місячний модуль Blue Moon Mk2 у космос має вивести ракета-носій New Glenn. Але як уже писав Фокус, у квітні вона не змогла вивести на орбіту великий супутник, що призвело до його знищення. Тому експерти не впевнені, чи зможе ця ракета доставити на орбіту величезний місячний посадковий модуль з астронавтами.

Також Фокус писав про те, що Марс може знищити свій великий супутник набагато раніше, ніж припускали астрономи.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: NASA, Futurism.