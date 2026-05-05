Лунный посадочный модуль Джеффа Безоса успешно прошел испытание (фото)

NASA планирует отправить своих астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии "Артемида-4" до конца 2028 года. Для реализации этого плана необходимо, чтобы был готов к использованию лунный пилотируемый посадочный модуль. За право доставить первых в XXI веке астронавтов на Луну соревнуются компании Илона Маска SpaceX и Джеффа Безоса Blue Origin. Посадочный модуль одной из этих компаний NASA выберет для миссии "Артемида-4". Согласно сообщению NASA, ключевое испытание успешно прошел лунный посадочный модуль Blue Moon Mk1 компании Blue Origin, который является предшественником Blue Moon Mk2, предназначенного для высадки астронавтов NASA на поверхность Луны, пишет Фокус.

Согласно плану NASA, в конце 2027 года на околоземной орбите в рамках миссии "Аретмида-3" должно состоятся тестирование посадочных модулей от SpaceX и Blue Origin. Хотя в NASA уточняют, что будет проверена готовность к лунной миссии того модуля, который будет готов к использованию астронавтами. Будет ли какой-либо из двух лунных модулей готов к запуску вовремя, остается открытым вопросом.

Но, по крайней мере, у Blue Origin есть некоторые достижения. В Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне прошло испытание посадочного модуля Blue Moon Mk1. В специальной термовакуумной камере инженеры наблюдали, как он будет выдерживать вакуум космоса и экстремальные перепады температур во время полета к Луне. Предварительные данные указывают на то, что модуль должен справится со своей миссией.

Этот модуль должен доставить на Луну до конца 2026 года не астронавтов, а научные приборы и эксперименты для NASA. В любом случае технологии этого модуля будут использованы в пилотируемом модуле Blue Moon Mk2, на котором астронавты могут приземлиться на Луне в 2028 году.

Но у Blue Origin есть одна проблема. Пилотируемый лунный модуль Blue Moon Mk2 в космос должна вывести ракета-носитель New Glenn. Но как уже писал Фокус, в апреле она не смогла вывести на орбиту большой спутник, что привело к его уничтожению. Поэтому эксперты не уверены сможет ли эта ракета доставить на орбиту огромный лунный посадочный модуль с астронавтами.

При написании этого материала использованы источники: NASA, Futurism.