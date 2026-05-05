Земля похожая на Меркурий: ученые впервые изучили поверхность мира вне Солнечной системы

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб выяснили, какой состав поверхности имеет каменистая планета, расположенная на расстоянии 50 световых лет от нас.

Ученые благодаря космическому телескопу Уэбб впервые напрямую проанализировали поверхность планеты за пределами Солнечной системы. Оказалось, что эта каменистая планета типа супер-Земля похожа на Меркурий, первую планету от Солнца, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

7 лет назад астрономы обнаружили на расстоянии 50 световых лет от нас каменистую планету LHS 3844 b, которая вращается вокруг небольшой и относительно холодной звезды класса красный карлик. Планета находится так близко к своей звезде, что один оборот совершает всего за 11 часов. При этом LHS 3844 b всегда обращена к своей звезде только одно стороной, как Луна к Земле. Это значит, на одной стороне планеты вечный день, а на другой – вечная ночь. На дневной стороне далекого мира температура достигает примерно 725 градусов Цельсия.

Відео дня

Каменистая планета LHS 3844 b относится к классу супер-Земля, то есть она примерно на 30% больше нашей планеты. Если раньше астрономы в основном изучали атмосферы миров за пределами Солнечной системы, то теперь они впервые изучили поверхность далекой планеты. Они проанализировали тепло, излучаемое поверхностью планеты LHS 3844 b, чтобы получить данные о ее составе. Астрономы измерили инфракрасное излучение, испускаемое горячей дневной стороной планеты.

Результаты исследования показали, что это темный горячий мир без атмосферы, который напоминает Меркурий. Сравнив полученные сигналы с известными породами и минералами Земли, Луны и Марса, астрономы пришли к выводу, что кора планеты не похожа на земную, которая богата кремнеземом и гранитом. Такая кора обычно образуется в результате геологических процессов, обусловленных водой, и движением плит, которые перерабатывают породы и позволяют более легким минералам подниматься на поверхность.

Данные указывают на то, что поверхность LHS 3844 b состоит в основном из базальта, темной вулканической породы, богатой железом и магнием. Базальт обычно встречается на Луне и Меркурии. Также ученые пришли к выводу, что эта планета содержит очень мало воды.

Астрономы говорят, что первое прямое изучение геологии планеты за пределами Солнечной системы знаменует собой значительный шаг вперед в раскрытии природы далеких миров.

Фокус также писал о том, что у Сатурна есть два странных спутника, которые постоянно меняются местами на орбите.

Еще Фокус писал о том, что лунный посадочный модуль Джеффа Безоса успешно прошел испытание.

При написании этого материала использованы источники: Nature Astronomy, Space.