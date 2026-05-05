Экзоскелет для виртуозов: технология позволит освоить любой музыкальный инструмент (фото)

Экзоскелеты с технологией захвата движений позволяют скрипачам, профессионалам и любителям, чувствовать мельчайшие движения друг друга.

Кроме того, что при обучении игре на музыкальном инструменте необходима эмоциональная связь, учитель должен тщательно контролировать движения своего ученика. Что, если бы учитель мог бы кибернетически связаться с учеником, чтобы мгновенно передавать свои собственные навыки игре, например, на скрипке? Теперь это возможно. Ученые создали парные экзоскелеты с технологией захвата движений и тактильной обратной связью для обучения игре на музыкальных инструментах, пишет Фокус.

Ученые из Гентского университета в Бельгии и Римского биомедицинского университета (Италия) представили специальные экзоскелеты, с помощью которых можно установить кибернетическую связь между учителем музыки и учеником. Эти экзоскелеты, как утверждают ученые, улучшают процесс обучения. Это продемонстрировало испытание, в котором приняли участие профессиональные скрипачи и любители, которые осваивают навыки игре на скрипке.

Когда люди учатся игре на музыкальных инструментах они используют глаза для наблюдения за учителем. Но что если у человека плохое зрение? И что, если тонкие движения учителя слишком незаметны чтобы кто-либо мог их уловить?

Экзоскелетная система, разработанная учеными, обучает посредством тактильного восприятия, подобно тому, как спортивные тренеры, преподаватели музыки и другие учителя делали помогают изменить положение тела или конечностей своих учеников. То есть два экзоскелета, у учителя и ученика, обмениваются сигналами, которые дают возможность установить прямую связь между тем кто учит и тем, кто учится.

С помощью экзоскелетов во время испытания, в котором приняло участие 10 пар скрипачей, могли не только видеть, слышать, но и ощущать движения друг друга во время игры на скрипке.

Экзоскелеты использовали датчики, которые передавали точные данные о движениях конечностей и приложенной силе между скрипачами. Когда движения не совпадали, сервомоторы экзоскелетов подталкивали скрипачей-любителей в нужном направлении, чтобы те играли также, как и их учителя.

Все скрипачи были новичками в использовании экзоскелетов, и никто из них не знал, что они тактильно связаны, но эта связь существенно улучшила пространственно-временную координацию между музыкантами. Проще говоря, кибернетически связанные экзоскелеты позволили скрипачам лучше выравнивать руки и смычки.

Как говорят ученые, наступает эпоха, когда роботы могут выступать посредниками в физическом общении между людьми совершенно новыми способами. Данное исследование является первым шагом к системам, которые физически соединяют людей, улучшая их координацию и обучение.

При написании этого материала использованы источники: Science Robotics, New Atlas.