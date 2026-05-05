Мир на краю Солнечной системы имеет атмосферу: считалось, что это невозможно (фото)

Новое открытие бросает вызов представлению ученых о транснептуновых объектах за Плутоном. У далекого каменистого объекта была обнаружена тонкая атмосфера, которой не должно быть.

Астрономы впервые обнаружили атмосферу у транснептунового объекта, который находится за Плутоном в поясе Койпера на краю Солнечной системы. Считалось, что такие небольшие холодные каменистые миры не могут иметь атмосферу. Если новое открытие подтвердится, что астрономы обнаружили лишь второй мир с атмосферой за Нептуном после карликовой планеты Плутон, пишет Фокус.

За Нептуном, последней планетой Солнечной системы, находится пояс Койпера наполненный десятками тысяч замерзших каменистых объектов. Из-за того, что они находятся за Нептуном их называют транснептуновыми объектами. Самым большим и самым известным из них является карликовая планета Плутон.

Долго время считалось, что слишком слабая гравитация небольших транснептуновых объектов не позволяет им поддерживать даже очень тонкую атмосферу. Хотя такая есть у Плутона, который считается исключением из правил, у карликовых планет Эрида, Хаумеа и Макемаке, которые находятся в поясе Койпера атмосферы нет. А это крупнейшие транснептуновые объекты. Ноовое открытие бросает вызов представлению астрономов об объектах в поясе Койпера.

Во время изучения транснептунового объекта 2002 XV93 диаметром около 500 км астрономы обнаружили, что он имеет тонкую атмосферу. К такому выводу ученые пришли, когда изучили поведение света далекой звезды на фоне которой прошел 2002 XV93.

Все данные указывают на то, что этот объект, который находится примерно в 6 миллиардах километров от нас, имеет атмосферу, которая примерно в 5-10 миллионов раз тоньше, чем атмосфера Земли. Если новое открытие подтвердится, что астрономы обнаружили лишь второй мир с атмосферой за Нептуном после карликовой планеты Плутон.

Астрономы говорят, что это неожиданное открытие, но нужно провести дополнительные наблюдения, чтобы окончательно подтвердить факт существования атмосферы у 2002 XV93. Пока что данные показывают, что ледяные каменистые миры на краю Солнечной системы могут иметь атмосферу даже несмотря на свои небольшие размеры и низкую гравитацию, хотя считалось, что это невозможно.

У астрономов есть две версии того, каким образом у объекта 2002 XV93 смогла образоваться атмосфера:

Она могла быть создана в результате криовулканической активности, когда из-под поверхности ледяного тела вырываются такие газы как метан, азот или угарный газ.

Атмосфера могла быть создана в результате столкновения с другим объектом пояса Койпера, что привело к выбросу газов из недр 2002 XV93.

Если атмосфера образовалась в результате удара, она может просуществовать всего несколько сотен лет. Но если происходит постоянная криовулканическая активность, то атмосфера может существовать очень долго.

Астрономы хотят провести новые наблюдения за 2002 XV93 с помощью космического телескопа Уэбб, чтобы выяснить действительно ли там есть атмосфера, и если да, то какую она имеет природу и происхождение.

При написании этого материала использованы источники: Nature Astronomy, CNN.