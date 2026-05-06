Беспроводные зарядные станции смогут заряжать корабли в море: поможет магнитное поле

Электрокорабли получат возможность получать энергию в открытом море благодаря новой технологии бесконтактной зарядки.

Инженеры норвежской исследовательской организации SINTEF создали систему зарядки электрокораблей, которая позволяет заряжать их в море с помощью магнитного поля. Эта технология заменяет традиционные физические разъемы, которые подвержены коррозии и износу от соленой воды. Новая система зарядки позволит электрическим кораблям заряжать свои батареи прямо в море с помощью ветряных турбин. Таким образом корабли, которые не выбрасывают в атмосферу вредные вещества, смогут находиться в море более длительное время без необходимости подплывать к берегу для подзарядки, пишет Фокус.

Морская индустрия постепенно переходит на электрические и гибридные электрические корабли. Но одной из самых больших проблем для них является подзарядка бортовых батарей. Зарядная инфраструктура обычно располагается на берегу, что ограничивает дальность плавания электрических кораблей.

Инженеры предложили построить зарядные станции в море, где корабли могли бы заряжаться от ветряных турбин. Предварительные испытания показывают, что эта технология работает и может быть внедрена уже в ближайшем будущем.

Но зарядка в открытом море имеет свои проблемы, которые нужно было решить инженерам.

Дело в том, что обычные зарядные устройства и электрические разъемы предназначены для относительно стабильной, сухой среды. Эти системы зарядки полагаются на физические разъемы, которые должны поддерживать прямой контакт металла с металлом для эффективного протекания электричества. На суше это относительно просто, но в море условия становятся более неблагоприятными для такого рода соединений.

Волны, течения и ветер постоянно смещают как корабль, так и зарядную платформу. Механическая нагрузка на зарядные разъемы может повредить контакт и полностью прервать передачу энергии.

Соленая вода морская вода обладает высокой проводимостью и чрезвычайно агрессивна по отношению к открытым металлам. Со временем отложения соли и окисление ухудшают состояние зарядных контактов, увеличивая электрическое сопротивление, снижая эффективность зарядки.

Также нужно учитывать то, что обычные разъемы не рассчитаны на многократное воздействие воды. Попадание влаги в разъем может вызвать короткое замыкание.

Для решения этих проблем инженеры из SINTEF разработали бесконтактные морские системы зарядки, основанные на индуктивной передаче энергии. Эти системы передают электричество беспроводным способом через магнитные поля.

Передающая катушка внутри зарядной платформы создает быстро осциллирующее магнитное поле с помощью переменного тока. Когда приемная катушка на борту корабля помещается в магнитное поле, изменяющийся магнитный поток индуцирует электрический ток в приемной катушке с помощью электромагнитной индукции. Обе катушки заключены в водонепроницаемый материал, устойчивый к соли.

Эта технология позволяет решить много проблем с зарядкой электрических кораблей в открытом море.

Исследователи из SINTEF хотят построить сеть морских зарядных станций вдоль береговой линии сначала у норвежского побережья, чтобы в большом масштабе подтвердить эффективность своей технологии.

При написании этого материала использованы источники: New Atlas.