Нефть — это "сок динозавров": откуда взялся миф, которому уже почти 100 лет

Теория о том, что нефть состоит из динозавров, существует десятилетиями, но откуда он появился? Исследователи утверждают, что они никогда не утверждали такого.

Когда ученые впервые обнаружили нефть, они подумали, что это может быть месторождение минералов, что было неверно. Однако абсолютно никто из экспертов не предполагал, что нефть — это "сок динозавров". Так откуда же взялся этот миф? Ученые не знаю наверняка, но у них есть предположения, пишет Фокус.

Утверждение о том, что нефть состоит из динозавров — заблуждение, корни которого, вероятно, уходят во Всемирную выставку "Век прогресса" 1933 года в Чикаго. По словам геолога Рейдара Мюллера из Университета Осло, по какой-то странной причине идея о том, что нефть происходит от динозавров, закрепилась у многих людей. Но на самом деле нефть происходит из триллионов крошечных водорослей и планктона.

По словам ученых, десятки и сотни миллионов лет назад огромное количество водорослей и планктона прожило свою короткую жизнь, получая энергию от Солнца или питаясь более мелкими существами. По мере того, как они умирали и опускались на дно океана, эти крошечные организмы медленно накапливались в слоях, толщина которых могла достигать нескольких километров.

Постепенно эти слои засыпались все большим количеством осадка, сжимаясь в осадочные породы, известные как "материнские породы". Под воздействием определенного количества тепла и давления, а также в условиях очень малого количества кислорода эти породы превращаются в ту самую черную субстанцию, которую мы и называем нефтью.

Исследования показывают, что нефть образуется в морской среде, а не там, где бродили наземные динозавры. Хотя изредка на дне океана могут оказаться морские рептилии или, может быть, трицератопс, совершивший неудачную попытку плавания, они будут в крайнем меньшинстве. Кроме того, более крупные существа, опускающиеся на дно океана, как правило, довольно быстро становятся жертвами хищников.

Так откуда же взялась идея о том, что нефть состоит из динозавров? На самом деле ученые никогда не утверждали ничего подобного: когда люди впервые обнаружили нефть, они на самом деле вовсе не знали, что это такое. На самом деле предполагалось, что это может быть какой-то минерал, а "нефть" в переводе с латыни означает "каменное масло".

Еще в 1763 году ученые впервые предположили, что нефть состоит из органического материала, сжатого в течение длительного времен. До и после этого не было никаких серьезных предположений о том, что нефть состоит из динозавров.

Однако ученые считают, что причиной путаницы отчасти может быть само название "ископаемое топливо". Но, скорее всего, в большей степени виновата нефтяная компания Sinclair, благодаря своей экспозиции на Всемирной выставке "Век прогресса" в Чикаго в 1933 году и рекламной кампании, в которой динозавры использовались в качестве талисмана.

Впрочем, ученые признают, что около 54% запасов нефти на самом деле были созданы примерно в то же время, что и динозавры.

При написании использовались материалы Science Norway, IFLScience.