Нафта — це "сік динозаврів": звідки взявся міф, якому вже майже 100 років

Теорія про те, що нафта складається з динозаврів, існує десятиліттями, але звідки вона з'явилася? Дослідники стверджують, що вони ніколи не стверджували такого.

Коли вчені вперше виявили нафту, вони подумали, що це може бути родовище мінералів, що було неправильно. Однак абсолютно ніхто з експертів не припускав, що нафта — це "сік динозаврів". То звідки ж узявся цей міф? Вчені не знаю напевно, але у них є припущення, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Твердження про те, що нафта походить від динозаврів — хибна думка, коріння якої, ймовірно, сягає Всесвітньої виставки "Століття прогресу" 1933 року в Чикаго. За словами геолога Рейдара Мюллера з Університету Осло, з якоїсь дивної причини ідея про те, що нафта походить від динозаврів, закріпилася у багатьох людей. Але насправді нафта походить із трильйонів крихітних водоростей і планктону.

Відео дня

За словами вчених, десятки і сотні мільйонів років тому величезна кількість водоростей і планктону прожила своє коротке життя, отримуючи енергію від Сонця або харчуючись дрібнішими істотами. У міру того, як вони вмирали й опускалися на дно океану, ці крихітні організми повільно накопичувалися в шарах, товщина яких могла досягати декількох кілометрів.

Поступово ці шари засипалися все більшою кількістю осаду, стискаючись в осадові породи, відомі як "материнські породи". Під впливом певної кількості тепла і тиску, а також в умовах дуже малої кількості кисню ці породи перетворюються на ту саму чорну субстанцію, яку ми і називаємо нафтою.

Дослідження показують, що нафта утворюється в морському середовищі, а не там, де бродили наземні динозаври. Хоча зрідка на дні океану можуть опинитися морські рептилії або, можливо, трицератопс, який здійснив невдалу спробу плавання, вони будуть у вкрай малій кількості. Крім того, більші істоти, що опускаються на дно океану, як правило, досить швидко стають жертвами хижаків.

То звідки ж узялася ідея про те, що нафта складається з динозаврів? Насправді вчені ніколи не стверджували нічого подібного: коли люди вперше виявили нафту, вони насправді зовсім не знали, що це таке. Насправді припускали, що це може бути якийсь мінерал, а "нафта" в перекладі з латині означає "кам'яне масло".

Ще 1763 року вчені вперше припустили, що нафта складається з органічного матеріалу, стисненого протягом тривалого часу. До і після цього не було жодних серйозних припущень про те, що нафта складається з динозаврів.

Однак учені вважають, що причиною плутанини частково може бути сама назва "викопне паливо". Але, найімовірніше, більшою мірою винна нафтова компанія Sinclair, завдяки своїй експозиції на Всесвітній виставці "Століття прогресу" в Чикаго в 1933 році та рекламній кампанії, в якій динозаври використовувалися як талісман.

Утім, учені визнають, що близько 54% запасів нафти насправді були створені приблизно в той самий час, що й динозаври.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нафта — це не мертві динозаври, а у бензину є термін придатності.

Раніше Фокус писав про те, що заправити авто "рідкими людьми": чи перетворимося ми на нафту в майбутньому.

Під час написання використовували матеріали Science Norway, IFLScience.