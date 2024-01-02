Нафта — це не мертві динозаври, а в бензину є термін придатності: що каже наука

Дослідники пролили світло на те, як із нафти отримують бензин і чому продукт псується швидше, ніж можна було б уявити.

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Бензин, яким ви заправляєте свою машину, почав своє існування на Землі близько 360 млн років тому. Його історія почалася задовго до того, як по планеті бродили динозаври, попри поширену думку про те, що бензин — це рештки доісторичних монстрів, пише IFLScience.

За словами вчених, 360 млн років тому бензин був водоростями та планктоном. Також наука говорить про те, що в бензину є свій термін придатності.

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"У бензину є свій термін придатності. Залишений у баку вашої машини, він зіпсується всього за 4 тижні. На термін від 3 до 6 місяців паливо можна зберігати в каністрах — у належних умовах. Стабілізатори для пального можуть продовжити термін зберігання від одного місяця до трьох років за оптимальних умов зберігання", — каже експерт Popular Mechanics Метт Крісара.

Для того, щоб зрозуміти, як бензин може зіпсуватися, спершу необхідно розібратися в тому, що таке бензин.

Очевидно, що речовина, яку заливають у баки автомобілів, сильно відрізняється від сирої нафти, яка з'явилася на Землі після вимирання водоростей і планктону. І в першому, і в другому випадку це суміш вуглеводнів, яку можна спалити й отримати енергію.

Але на заправку потрапляє вже видозмінений продукт. Із палива прибирають важчі вуглеводні та залишають суміш парафінів (алканів), олефінів (алкенів) і циклоалканів (нафтенів). Такі домішки як сірка також видаляються в процесі нафтопереробки. Замість цього в паливо додають такі речовини як етанол, антикорозійні засоби й інші речовини, призначені для поліпшення характеристик автомобіля.

Деякі з цих добавок і спричиняють проблеми зі зберіганням бензину. Наприклад, етанол, який додають у суміш через його високе октанове число, а також здатність знижувати кількість шкідливих викидів вуглекислого газу від автомобілів. Але етанол — це гідрофільна речовина, якій "подобається" зв'язуватися з водою, і це може бути серйозною проблемою для автомобіля.

"Якщо в бензині міститься етанол, він може почати витягати водяну пару з повітря. Як відомо, вода у двигуні починає роз'їдати всю систему", — каже інженер-хімік Річард Стенлі.

Проблему можуть становити й олефіни, які сприйнятливі до процесу окислення, вступаючи в реакцію з киснем. Водночас утворюється тверда речовина, схожа на гуму, яка може заклинити двигун у машині.

Але й це не остання причина, через яку може зіпсуватися бензин. Оскільки паливо складається тільки з найлегших вуглеводнів сирої нафти, занадто довгий термін зберігання фактично призведе до випаровування деяких з молекул. Річ у тім, що нафтові компанії змінюють суміші вуглеводнів залежно від сезону, щоб краще справлятися з проблемами спеки або холоду, і зимове паливо випаровується з більшою швидкістю, ніж літнє.

"Бензин — як вино: щойно ви відкриваєте пляшку, воно починає поступово псуватися", — підсумували експерти.

Нагадаємо, вчені розповіли, як довго насправді могли жити динозаври. Для досягнення величезних розмірів багатьом динозаврам не було потрібно занадто багато часу.