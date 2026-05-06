Неработающие спутники и обломки ракет падают на Землю быстрее: ученые нашли причину

Космический мусор падает на нашу планету быстрее, когда активность Солнца достигает 70% своего пика. Это открытие поможет лучше планировать траектории спутников, избегая столкновений с космическим мусором.

Ученые выяснили, что космический мусор, неработающие спутники и обломки ракет, начинают падать гораздо быстрее, как только активность Солнца в течение солнечного цикла достигает примерно 70% от своего пика. Это открытие имеет важное значение для эффективного планирования будущих космических миссий, которое позволит избежать столкновения с орбитальным мусором, пишет Фокус.

На низкой околоземной орбите на высоте от 400 до 2000 км находятся тысячи спутников, предназначенных для наблюдения за Землей, а также для связи, навигации и предоставления доступа к интернету. В то же время на низкой околоземной орбите находится много космического мусора, то есть неработающих спутников и отработанных степеней ракет-носителей. Даже одно столкновение спутника с обломком космического мусора может вызвать эффект домино, что приведет к разрушению других спутников. Поэтому сейчас ученые занимаются отслеживанием движения космического мусора, чтобы он не повредил и не уничтожил работающие аппараты. Но космический мусор со временем падает на нашу планету и в основном сгорает в атмосфере.

Теперь же ученые выяснили, что космический мусор падает на Землю быстрее, когда активность Солнца превышает определенный уровень, составляющий примерно 70% от пика этой активности, который наступает примерно в середине 11-летнего солнечного цикла.

Солнце имеет 11-летний цикл, состоящий из активных и спокойных фаз, связанных с количеством солнечных пятен, что приводит к изменениям интенсивности излучения нашей звезды. Солнце выпускает ультрафиолетовое излучение, а также заряженные частицы постоянно, но во время пика солнечной активности эти выбросы увеличиваются.

Солнце имеет 11-летний цикл, состоящий из активных и спокойных фаз Фото: Forbes

В результате излучение Солнце нагревает верхнюю часть атмосферы Землю на высоте от 100 до 1000 км, что приводит к повышению плотности атмосферы. Это приводит к тому, что работающие спутники замедляют свое движение и начинают терять высоту. Но у них есть двигатели для коррекции орбиты, чего нет у космического мусора.

Авторы исследования изучили траекторию движения 17 объектов космического мусора на низкой околоземной орбите за 36-летний период в течение трех солнечных циклов.

Ученые связали траектории движения обломков космического мусора с долгосрочными данными о количестве солнечных пятен и ежедневном изменении ультрафиолетового излучения Солнца.

Результаты показали, что, когда количество солнечных пятен превышает две трети от максимального значения, космический мусор проходит через порог, за которым он начинает падать гораздо быстрее. В это время Солнце, которое находится ближе к пику своей активности, производит более интенсивное ультрафиолетовое излучение.

Ученые говорят, что их результаты помогут лучше планировать траектории спутников, избегая столкновений с космическим мусором.

При написании этого материала использованы источники: Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Phys.