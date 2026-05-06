Непрацюючі супутники й уламки ракет падають на Землю швидше: вчені знайшли причину

Космічне сміття падає на нашу планету швидше, коли активність Сонця досягає 70% свого піку. Це відкриття допоможе краще планувати траєкторії супутників, уникаючи зіткнень із космічним сміттям.

Вчені з'ясували, що космічне сміття, супутники, які не працюють, і уламки ракет, починають падати набагато швидше, щойно активність Сонця протягом сонячного циклу досягає приблизно 70% від свого піку. Це відкриття має важливе значення для ефективного планування майбутніх космічних місій, яке дасть змогу уникнути зіткнення з орбітальним сміттям, пише Фокус .

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На низькій навколоземній орбіті на висоті від 400 до 2000 км перебувають тисячі супутників, призначених для спостереження за Землею, а також для зв'язку, навігації та надання доступу до інтернету. Водночас на низькій навколоземній орбіті перебуває багато космічного сміття, тобто непрацюючих супутників і відпрацьованих ступенів ракет-носіїв. Навіть одне зіткнення супутника з уламком космічного сміття може спричинити ефект доміно, що призведе до руйнування інших супутників. Тому зараз вчені займаються відстеженням руху космічного сміття, щоб воно не пошкодило і не знищило апарати, що працюють. Але космічне сміття з часом падає на нашу планету і здебільшого згорає в атмосфері.

Відео дня

Тепер же вчені з'ясували, що космічне сміття падає на Землю швидше, коли активність Сонця перевищує певний рівень, що становить приблизно 70% від піку цієї активності, який настає приблизно в середині 11-річного сонячного циклу.

Сонце має 11-річний цикл, що складається з активних і спокійних фаз, пов'язаних із кількістю сонячних плям, що призводить до змін інтенсивності випромінювання нашої зірки. Сонце випускає ультрафіолетове випромінювання, а також заряджені частинки постійно, але під час піку сонячної активності ці викиди збільшуються.

Сонце має 11-річний цикл, що складається з активних і спокійних фаз Фото: Forbes

У результаті випромінювання Сонця нагріває верхню частину атмосфери Землі на висоті від 100 до 1000 км, що призводить до підвищення щільності атмосфери. Це призводить до того, що супутники, які працюють, уповільнюють свій рух і починають втрачати висоту. Але у них є двигуни для корекції орбіти, чого немає у космічного сміття.

Автори дослідження вивчили траєкторію руху 17 об'єктів космічного сміття на низькій навколоземній орбіті за 36-річний період протягом трьох сонячних циклів.

Вчені пов'язали траєкторії руху уламків космічного сміття з довгостроковими даними про кількість сонячних плям і щоденну зміну ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Результати показали, що, коли кількість сонячних плям перевищує дві третини від максимального значення, космічне сміття проходить через поріг, за яким воно починає падати набагато швидше. У цей час Сонце, яке перебуває ближче до піку своєї активності, продукує більш інтенсивне ультрафіолетове випромінювання.

Вчені кажуть, що їхні результати допоможуть краще планувати траєкторії супутників, уникаючи зіткнень із космічним сміттям.

Як уже писав Фокус, космічний апарат ISSA-J1 проведе близький огляд двох супутників, що вийшли з ладу, на навколоземній орбіті. Це перевірка можливості не тільки досліджувати космічне сміття, а й видаляти його з орбіти.

Також Фокус писав про те, що побачив Галілей на Юпітері та Венері, що довело, що Земля — не центр Всесвіту.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Phys.