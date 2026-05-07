5000 лет назад нечто странное начало менять мозг собак: как это произошло до сих пор непонятно

Новое исследование показывает, что несколько тысяч лет назад мозг собак неожиданно начал уменьшается — причина этого процесса до сих пор остается загадкой.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок: за это время мы значительно изменили тела и поведение животных, но теперь ученые обнаружили нечто любопытное. Новые данные указывают на то, что еще 5000 лет назад собаки уже претерпели резкое уменьшение размера мозга — задолго до начала их взаимодействия с людьми, пишет Фокус.

Ранее считалось, что это изменение сходится с первоначальным одомашниванием животных. Однако новые данные переносят происхождение этого изменения на более поздние земледельческие общества, где повседневная жизнь с людьми могла изменить тело и поведение собак.

По словам доктора Томаса Кукки из Французского национального центра научных исследований (CNRS), они с коллегами изучили черепа из поселения на берегу озера в Шалене на востоке Франции, которые сохранили внутреннее пространство, в котором когда-то находился мозг, что является прямым свидетельством этого изменения.

Результаты анализа показывают, что у этих древних собак объем мозга изначально был меньше, чем у волков, обитавших поблизости — различия могли достигать около 46%. Ученые утверждают, что это различие слишком велико, чтобы его можно было объяснить лишь размером тела. Более того, различие является постоянным для нескольких особей из этого поселения. Такое выраженное уменьшение указывает на условия в оседлой человеческой среде как на движущую силу – оставляя открытым вопрос о том, какие именно факторы привели к этому изменению.

Команда проанализировала животное возрастом 35 000 лет из пещеры Гойе в Бельгии и животное возрастом 15 000 лет из Бом-Трокада на юге Франции. Результаты указывают, что ни у одного из них не наблюдалось объема мозга, ожидаемого, если бы меньший объем мозга появился во время первого тесного контакта волков и людей. Один экземпляр из Гойе имел немного больший объем мозга по отношению к длине черепа, что делает происхождение ранних собак более запутанным, чем простая история об уменьшении объема.

Известно, что сельскохозяйственные поселения изменили жизнь собак, концентрируя объедки, людей, скот, запахи и опасность в одном месте. В Шалене собачьи черепа были найдены вместе с отходами, а не в специальных захоронениях, что связывает их с обычной деревенской жизнью. Анализ указывает, что тела животных были небольшими, а объем мозга соответствовал объему мозга современных маленьких терьеров и декоративных пород. Ученые утверждают, что жители деревни, вероятно, разводили животных подобно тому, как это делают современные владельцы. Однако сильный отбор уже действовал до появления формальных пород.

По словам авторов исследования, мозг расходует энергию, а потому уменьшение объема мозговой ткани может экономить калории, когда пища скудна. Таким образом, ученые считают, что деревенские собаки, вероятно, заплатили высокую цену за каждый лишний грамм нервной ткани. Эта идея остается недоказанной, однако биология предлагает практический путь от деревенских отходов к уменьшению размера собачьего мозга.

Объем мозга также влияет и на поведение животных: уменьшение объема ткани может изменить баланс между гибким мышлением и быстрой реакцией. Впрочем, ученые предупреждают, что меньший размер мозга вовсе не делает из древних собак "неудачливых волков".

Авторы отмечают, что хронология событий теперь выглядит более четкой, но причина уменьшения мозга у собак все еще остается неясной.

При написании использовались материалы Royal Society Open Science, Earth.com.